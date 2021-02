LVMH : s'associe au champagne de Jay Z

LVMH a signé un accord en vue d'acquérir 50% de la marque champenoise Armand de Brignac auprès de son propriétaire, le rappeur Jay Z. Ce dernier avait acquis l'enseigne en 2006 pour boycotter le Cristal de Louis Roederer qu'il consommait régulièrement mais dont l'un des cadres avait eu des propos déplacés concernant la communauté afro-américaine, rappelle Les Echos. Armand de Brignac est une marque ultra-premium célèbre pour ses bouteilles en or ou en argent et son logo en forme d'as de pique.



Le quotidien rappelle que les bouteilles sont vendues à partir de 250 dollars mais dont les formats en 30 litres écoulés en boîte de nuit peuvent atteindre les 285.000 dollars… soit près de 10.000 euros le litre !



Selon Les Echos, la marque aussi connue sous l'appellation Ace of Spades qui a écoulé environ un demi-million de bouteilles en 2019 est déjà internationalisée puisqu'elle réalise un peu plus de la moitié de son activité hors des Etats-Unis.