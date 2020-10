Médias: LVMH entre au capital de Challenges (Perdriel)

PARIS (awp/afp) - Le groupe de médias Challenges va faire entrer dans son actionnariat, à hauteur de 40%, le géant du luxe LVMH via une augmentation de capital, a indiqué son propriétaire Claude Perdriel au Monde.

"J'ai assuré l'avenir indépendant de Challenges. LVMH ne va pas racheter 40% du groupe, mais participer à une augmentation de capital. Ce n'est pas pareil", a affirmé M. Perdriel, 94 ans, au quotidien dans son édition datée de dimanche.

"C'est Claude Perdriel lui-même qui est allé démarcher Bernard Arnault, qu'il voit régulièrement", précise Le Monde.

Le groupe Challenges contrôle le magazine économique du même nom, ainsi que Sciences et Avenir, et les revues L'Histoire, Historia et La Recherche.

Début 2019, il avait annoncé un projet d'augmentation de capital d'un total de 5 millions d'euros, auquel le constructeur automobile Renault était censé contribuer à hauteur de 2,25 millions. Mais Renault n'avait finalement pas participé.

LVMH est actionnaire de nombreux médias, détenant la totalité des quotidiens Les Echos et Le Parisien/Aujourd'hui en France, de Radio Classique, et des magazines Investir et Connaissance des arts.

