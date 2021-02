Mode & Maroquinerie · 12 février 2021 Fashion Week Homme automne–hiver 2021/2022 : De Milan à Paris, les Maisons LVMH continuent à réinventer ces rendez-vous immanquables

Pour cette première saison de la Fashion Week, l'ingéniosité des Maisons du Groupe a encore frappé : challengées par les contraintes sanitaires actuelles, chacune a fait preuve d'une grande créativité pour présenter au monde sa vision du vestiaire masculin automne-hiver 2021/2022. Des podiums au streaming, de la pandémie aux messages d'espoir, du calendrier officiel aux rendez-vous décalés, le défi d'une Fashion Week réinventée est une nouvelle fois relevé avec succès.

Berluti : un avant-goût inspiré de la distanciation sociale

Première à ouvrir le bal, la Maison Berluti a choisi de transformer le jour et l'heure affichés dans le calendrier de la Fashion Week en un rendez-vous teaser : la Maison n'a dévoilé qu'une vidéo d'une minute et une seconde intitulée Living Apart Together et inspirée des restrictions imposées par la pandémie. « Nous partons de cette réalité, qu'est la distanciation sociale, l'impossibilité de voyager, l'impossibilité même d'embrasser. Vous avez ces bandes de distanciation sociale sur le sol même quand vous allez à la boulangerie ! » a déclaré Kris Van Assche, Directeur Artistique de Berluti.

La collection Berluti s'inspire de l'œuvre de l'artiste russe Lev Khesin, qui travaille avec de denses couches de peinture en silicone, un procédé que Kris van Assche compare à l'application de la patine qui produit les nuances de coloration des souliers et des articles en cuir de Berluti. Il faudra attendre le 5 mars pour découvrir l'histoire complète de la collection Berluti automne-hiver 2021-2022 de Kris Van Assche.

Louis Vuitton : un show militant

Virgil Abloh, directeur artistique de la Maison Louis Vuitton, touche de nouveau son public à travers une performance digitale incarnée par des rappeurs américains, dénonçant le racisme et l'homophobie. Ce défilé, encapsulé en une vidéo de 15 minutes, est inspiré d'Un étranger dans le village, un essai de James Baldwin, écrivain afro-américain homosexuel, sur le racisme ordinaire auquel il est confronté dans les années 1950 lorsqu'il s'installe dans un village alpin suisse.

Virgil Abloh met en scène une collection qui invite le spectateur à s'interroger sur les stéréotypes liés au style vestimentaire : la façon dont un uniforme de travail va par exemple être associé à un statut social. Dans la note d'intention du Designer Artistique, on lit : « La mode est un outil de mise en forme de ces identités […]. De façon inconsciente, nous faisons confiance à une silhouette en costume et nous nous méfions en voyant le contour d'un sweat-shirt à capuche. […] Un homme d'affaires est-il toujours blanc ? ». La collection renferme en elle une promesse de changement et de progrès.

Dior : la cérémonie du quotidien

Pour sa collection Hiver 2021-2022 pour la maison Dior, Kim Jones s'inspire de l'extravagance masculine de la tenue de cérémonie, un lien vivant avec le passé. Comme la haute couture, elle lie l'actualité à l'héritage, telle une fenêtre sur l'histoire. Aux côtés du patrimoine, le contemporain : le Directeur Artistique a ainsi choisi de collaborer avec le peintre britannique d'origine écossaise, Peter Doig.

La couture est une cérémonie en soi : Christian Dior lui-même décrivait l'entrée cérémonielle de ses modèles pour chaque nouveau look. Pour l'Hiver 2021-2022, des uniformes brodés et magnifiés - en écho notamment à ceux de l'Académie des beaux-arts française - offrent une interprétation masculine de la couture. Les décors et les motifs réinventent les archives Dior : les boutons recouverts sont ceux de l'iconique veste Bar, la broderie dorée est celle de Rosella, une robe haute couture imaginée par Marc Bohan dans les années 1960.

Fendi : le nouveau normal

La collection Fendi Homme automne-hiver 2021/2022 conçue par Silvia Venturini Fendi dépeint une aventure optimiste encadrée dans un jeu de lumière multicolore. Une séquence cinématographique réalisée par l'artiste italien Nico Vascellari qui met en scène « What is Normal Today ft. Silvia » - un morceau dance-pop exclusif composé par Not Waving.

En ces temps incertains au cours desquels nos styles de vie ont changé, la problématique soulevée par la Directrice Artistique romaine questionne la nouvelle normalité. Ainsi, elle fait évoluer le vestiaire masculin habituellement formel et sportswear, vers le confort et le fonctionnel, sans pour autant perdre en élégance. Dans toute la collection, la multifonctionnalité et la forme s'unissent dans des vêtements réversibles et décontractés.

La Maison offre à son public une célébration sans complexe de la couleur et de la lumière, à travers un message universel de solidarité en réponse à cette période surréaliste que nous vivons.

Loewe : un hommage pop art

Présentée sous forme de livre (A Show in a Book), la collection Loewe Homme automne-hiver 2021/2022 conçue par Jonathan Anderson, renferme des créations d'inspiration pop art qui rendent hommage au travail de l'artiste, écrivain et poète Joe Brainard.

Des motifs divers illuminent vêtements et accessoires tout en mettant en avant la technique artistique du collage. De toutes les pièces qui composent la collection, on retient des gilets en tricot ou incrustés dans le cuir façon puzzle, en intarsia, l'une des techniques artisanales uniques dont les ateliers Loewe ont le secret, ou les sacs peints. Les vêtements sont conçus comme des objets conceptuels : un pantalon s'ouvre et se déploie en un tableau, des superpositions de tee-shirts, de polos et de pulls sont une manière nouvelle d'aborder l'art du collage.

Celine : un nouveau romantisme

Ce 8 février 2021, Hedi Slimane dévoilait son défilé Celine Homme automne-hiver 2021/2022 'Teen Knight Poem' sous forme d'une vidéo tournée dans un lieu spectaculaire, le Château de Chambord. Rythmés par des roulements de tambour portés par Hedi Slimane lui-même, de jeunes cavaliers et autres gardiens rebelles défilent le long des remparts vêtus de pantalons brodés, de longues capes et de chemises à fraise en référence au vestiaire du Moyen-Age et de la Renaissance. S'inspirant d'une jeunesse qui se réinvente, il rajoute à sa collection chevaleresque une touche à la fois rock et moderne : un « nouveau romantisme ».

