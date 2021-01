Mode & Maroquinerie · 15 janvier 2021 Women@Dior : la Maison donne la parole à 4 leaders inspirantes dans le cadre du « Women Leadership & Sustainability Education Program

Depuis la création de son programme de mentorat Women@Dior en 2017, la Maison Dior a soutenu des milliers de jeunes filles à travers 25 pays. Cette année, la Maison de Couture a souhaité donner la parole à des leaders inspirantes avec le lancement du « Women Leadership & Sustainability Education Program. » Ce nouveau volet de son mentorat international est dédié à l'égalité des sexes et au leadership des femmes pour un monde plus responsable et plus solidaire.

Autonomie, Inclusion, Créativité et Développement durable sont les quatre piliers fondamentaux du programme d'envergure Women@Dior. Avec sa nouvelle plateforme de formation en ligne « Women Leadership & Sustainability Education Program » proposée à plus de 500 étudiantes, Dior réaffirme son soutien pour l'accès à l'éducation des jeunes femmes dans le monde entier. Par ailleurs, en partenariat avec l'UNESCO, 100 étudiantes talentueuses sélectionnées ont également accès à cet apprentissage. Cette collaboration s'effectue dans le cadre de la Coalition Mondiale pour l'Éducation créée par l'UNESCO pour répondre à la crise éducative majeure engendrée par l'épidémie de Covid-19.

Conformément à la vision de sa Directrice des Ressources Humaines, Emmanuelle Favre, la Maison Dior a fait appel à 4 femmes inspirantes : Maria Grazia Chiuri, Chantal Gaemperle, Marlène Schiappa et Ada Hegerberg pour soutenir son nouveau programme. Pour Maria Grazia Chiuri, Directrice Artistique des collections féminines de Dior, il est primordial d'encourager les jeunes femmes à être les leaders de demain : « Les femmes sont très présentes dans le monde du travail mais elles occupent rarement des postes de direction, or j'ai la conviction que les femmes peuvent apporter beaucoup, notamment parce qu'elles ont une approche très différente basée sur le partage et le travail d'équipe. » La parité dans des postes à haute responsabilité est une des ambitions du groupe LVMH comme le rappelle Chantal Gaemperle. Selon la Directrice Ressources Humaines et Synergies du groupe LVMH et membre du Comité Exécutif de LVMH, une bonne formation comme celle du « Women Leadership & Sustainability Education Program » est une des clés pour gagner de la confiance en soi, acquérir de l'ambition et apprendre à oser.

L'ambition est elle aussi au cœur du message adressé par Marlène Schiappa à toutes les jeunes femmes. La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et chargée de la citoyenneté souhaite que l'on apprenne aux petites filles à « conquérir l'espace » et à prendre des risques. « Il y a trop de petites filles qui se briment dans leurs ambitions et qui n'osent pas rêver car elles ont trop peu de role models et qu'elles n'osent pas se dire je serai astronaute, CEO d'une entreprise, Présidente de la République… » exprime encore Marlène Schiappa. Autre role model invitée par la Maison Dior, Ada Hegerberg, voit dans ce programme un moyen pour les jeunes femmes de trouver leurs qualités et de gagner en assurance. Pour la footballeuse norvégienne et attaquante de l'Olympique Lyonnais, l'estime de soi est ce qui permet de réaliser de grandes actions.

Le Women Leadership & Sustainability Education Program est enrichi grâce aux messages positifs et avisés de ces femmes puissantes. D'une durée d'1 an, les cours de cette plateforme éducative sont dispensés par des professeurs émérites de grandes écoles notamment Central Saint Martins à Londres, l'université Bocconi à Milan ou encore HEC et Centrale Supélec à Paris, pour faire grandir les talents féminins de demain.

À l'issue de ces cours théoriques, les participantes ont pu mettre en pratique ces enseignements en créant un projet qui soutient localement l'émancipation de jeunes filles : « Dream for Change Project ». Les projets les plus impactants auront la chance d'être présentés par les participantes lors de la grande e-conférence mondiale de mars 2021 et d'être soutenus par la maison Dior et le groupe LVMH.