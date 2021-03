Mode & Maroquinerie · 29 mars 2021 La e-conférence "Dream for change": le nouveau rdv Women@Dior x UNESCO pour l'égalité des genres et l'inclusion

Dior a toujours fait de l'éducation et de la transmission, des valeurs essentielles. En 1955, au cœur du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne et devant 4000 étudiantes de l'Université parisienne, Christian Dior, en dialogue avec la Professeure des cours de Civilisation française Jacqueline de Menou, donne une Conférence suivie d'un défilé. Incubatrice de talents depuis 1947, La Maison Dior a une fervente volonté de transmettre et de partager ses savoir-faire qui font d'elle un laboratoire d'idées et de de réflexions riches de sens, célébrant l'inclusion et la passion créative.

En s'associant à l'UNESCO lors d'un événement inédit, Dior renouvelle plus que jamais son engagement pour une société durable et inclusive. Prenant la forme d'une émission digitale, cet événement inédit aura lieu dans l'iconique amphithéâtre de l'UNESCO, célébrant à la fois la remise des diplômes de la promotion 2020 ainsi que le lancement du programme Women@Dior 2021 intitulé « Women Leadership & Sustainability ». Mille jeunes filles, originaires de 25 pays, assisteront à cette e-rencontre autour de thématiques fortes telles que l'égalité des genres et l'inclusion.

Créé en 2017, Women@Dior est un programme international de mentorat et d'éducation unique, qui a déjà accompagné des milliers de jeunes femmes dans le monde entier. Cette initiative souligne l'importance cruciale de l'éducation dans la construction d'un monde plus durable et plus solidaire. Combinant des normes élevées et l'excellence, ce programme est ouvert à plus de 500 étudiants internationaux et est basé sur l'Autonomie, l'Inclusion, la Créativité et le Développement Durable qui sont les quatre valeurs fondamentales de Women@Dior. Ces valeurs seront enseignées à travers des cours exclusifs dirigés par des professeurs choisis parmi certaines des institutions les plus prestigieuses du monde. A l'issue de la formation, les participants sont invités à mettre en pratique ce qu'ils ont appris en créant un projet qui soutient l'autonomisation des jeunes filles : le projet « Dream for Change ». Les projets les plus impactants pourront bénéficier du soutien de la Maison Dior et du groupe LVMH.

En 2020, à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, Dior rejoint la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO, devenant ainsi la première maison de couture à le faire. Stefania GIANNINI, Sous-Directrice Générale de l'UNESCO pour l'éducation déclare : « Le talent est universel mais l'opportunité ne l'est pas. En rejoignant la Coalition mondiale avec une initiative qui responsabilise et promet l'avenir, la Maison Dior envoie un message fort d'engagement et de confiance, donnant aux jeunes femmes issues de milieux défavorisés la chance de réaliser leurs rêves ».

Au cœur de ce dispositif, ne manquez pas la e-conference « Dream for Change » : un rendez-vous exclusif qui se déroulera le 31 mars 2021, avec la précieuse participation de la Directrice Artistique des collections féminines de DIOR - Maria Grazia CHIURI, la Directrice Générale de l'UNESCO - Audrey AZOULAY, le Président Directeur Général de Christian Dior Couture - Pietro BECCARI, la Directrice des Ressources Humaines et Synergies du Groupe LVMH - Chantal GAEMPERLE ; mais également, Emmanuelle FAVRE, Directrice des Ressources Humaines de Christian Dior Couture et Stefania GIANNINI, Sous-Directrice Générale de l'UNESCO pour l'Éducation.

L'occasion unique de faire rayonner, à travers le monde, le pouvoir de la sororité en donnant la parole à des personnalités inspirantes.