Montres & Joaillerie · 12 avril 2021 Louis Vuitton : la Tambour Carpe Diem joyau de Watches and Wonders

Fidèle à ses valeurs de savoir-faire et d'innovation, Louis Vuitton dévoile ses nouveautés horlogères pour l'événement digital Watches and Wonders 2021. Virtuosité et audace avec la Tambour Carpe Diem en haute-horlogerie, voyage vers de nouveaux horizons avec la Tambour Curve GMT Tourbillon Volant, en haute-horlogerie également, ou plongée urbaine avec la Tambour Street Diver, Louis Vuitton poursuit son odyssée dans l'univers de l'horlogerie.

Véritable événement de la semaine Watches and Wonders, la Tambour Carpe Diem Louis Vuitton attire toute l'attention. Cette pièce virtuose, qui a nécessité plus de 2 ans de développement technique à la Fabrique du Temps Louis Vuitton, associe un calibre de haute horlogerie exclusif au thème des Vanités. Cette montre à jacquemart donne l'heure à la demande, sans aiguilles. Grâce au poussoir tête de serpent, le tableau miniature du cadran prend vie. Le reptile, plus vrai que nature, ondule et sa queue dévoile les minutes. L'œil du crâne, d'un clin d'œil au motif du Monogram, laisse apparaitre l'heure tandis que la mâchoire s'anime pour révèler le célèbre « Carpe Diem » du poète Horace. «Notre objectif était de sortir des sentiers battus. Nous désirions apporter au jacquemart notre vision du 21e siècle avec toute la fougue et la créativité́ qui caractérisent notre Maison depuis qu'elle a investi l'horlogerie en 2002 » explique Michel Navas, Maître Horloger de La Fabrique du Temps Louis Vuitton. La Tambour Carpe Diem réunit des prouesses horlogères supplémentaires : une heure sautante, une minute rétrograde, un affichage de la réserve de marche et le mécanisme des animations de l'automate. Le calibre LV 525 développé et assemblé à la Fabrique du Temps Louis Vuitton, fait l'objet d'une demande de plusieurs brevets. Au dos de cette pièce d'exception, un crâne ténébreux révèle le calibre. Louis Vuitton a fait appel aux artisans Anita Porchet pour l'émaillage et Dick Steenman pour la gravure, un savoir-faire précis au service d'une esthétique contemporaine particulièrement audacieuse.

Depuis la montre Tambour initiale lancée en 2002, la collection ne cesse de s'enrichir de nouvelles pièces. En haute horlogerie toujours, Louis Vuitton présente la Tambour Curve GMT Tourbillon Volant dont les lignes du boîtier rappellent la Curve Tourbillon Volant Poinçon de Genève lancée en 2020. Imaginée pour les âmes voyageuses, cette montre aux proportions parfaites capte les regards par la cambrure convexe de la lunette et de la glace. Ses deux poussoirs sur le flanc droit du boîtier permettent d'afficher un second fuseau horaire. Son cadran ajouré affiche l'initiale V de Gaston Vuitton au cœur de la cage de tourbillon volant à 9 heures. Un profil de sablier apparaît au cœur de ce nouveau modèle qui existe en titane, titane et or rose ou encore titane et météorite. Les index suivent la courbe du cadran et bénéficient d'un traitement Super-LumiNova ® pour un rayonnement unique dans le noir. Dans la version titane et météorite, la matière luminescente laisse place à des diamants baguettes sertis sur chaque index. Grâce au fond transparent, le calibre LV82 apparaît avec subtilité.

Nouvelle escale dans la collection Tambour, le modèle Street Diver brouille les apparences. Sculpté dans le métal, le boitier affiche sur sa carrure les 12 lettres de Louis Vuitton correspondant aux positions des heures. A la fois urbaine et avant-gardiste, la Tambour Street Diver possède une âme de sportive capable de rivaliser avec des accessoires de plongée : une étanchéité jusqu'à 100m, un généreux revêtement Super-LumiNova ®, une lunette rotative interne. Grâce à un alignement en « V » avec le marqueur du cadran et la pointe en V de l'aiguille des minutes, le temps passé sous l'eau peut être consulté pendant les 15 premières minutes, sur une échelle colorée. Déclinée en trois modèles automatiques de 44 mm et en une version quartz de 39,5 mm, cette montre est métamorphosable à l'envie avec un système de bracelets interchangeables.

Pour les autres pièces précieuses de la collection Tambour, Louis Vuitton poursuit sa quête d'excellence et de créativité. Ainsi la Tambour Moon Tourbillon Volant « Poinçon de Genève » Saphir est dotée d'un boîtier totalement façonné dans un bloc de saphir. Cette création toute en transparence est la première dans l'histoire de l'horlogerie à porter l'estampille du Poinçon de Genève. En Haute Joaillerie féminine, la Tambour Spin Time Air Vivienne invite à une ronde des heures aérienne où 12 Fleurs de Monogramme miniatures par un système rotatif dévoilent l'heure, à la place d'une aiguille classique. La mascotte Vivienne s'invite également dans une montre ludique et précieuse : la Vivienne Bijou Secret. Louis Vuitton livre à travers elle une dernière confidence et confirme sa maîtrise des meilleurs savoir-faire horlogers et joaillers.