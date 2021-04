Montres & Joaillerie · 9 avril 2021 Aquaracer Professional 300 : la montre de tous les défis par TAG Heuer

Le 07 Avril 2021, à l'occasion du Salon Watches & Wonders de Genève, TAG Heuer vise les extrêmes en présentant l'Aquaracer Professional 300. Un classique revisité avec style, offrant un look inédit et audacieux qui saura séduire les amateurs de belle joaillerie adeptes d'aventure et d'élégance.

La collection se décline en sept versions dans deux tailles de diamètre et un nouveau système d'ajustement du bracelet. Six sont en acier inoxydable et la septième, en titane mat de grade 2. Chacune est dotée d'une lunette de plongée tournante unidirectionnelle avec un insert en céramique et d'une échelle des minutes gravée, recouverte de Super-LumiNova afin d'optimiser la lisibilité en cas de faible éclairage. Les cadrans des modèles de 36mm présentent le motif de vagues lancé en 2019, tandis que les modèles de 43mm affichent un cadran au motif de lignes horizontales plus espacées pour plus de raffinement. Chaque référence possède un bracelet métallique intégré, équipé d'un système d'ajustement hautement sophistiqué.

Pour compléter sa nouvelle collection, TAG Heuer fait référence à une histoire débutée en 1978 avec la naissance de la Heuer Ref. 844. Avec ses fonctions hautement performantes, la Ref. 844 a vite été adoptée par les plongeurs professionnels et amateurs du monde entier en devenant la montre de plongée fiable par excellence ainsi que la favorite des collectionneurs.

Aujourd'hui, pour rendre hommage à cette montre légendaire, TAG Heuer propose une version collector en édition limitée à 844 exemplaires : l'Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844. Les maîtres horlogers TAG Heuer ont associé un boîtier en titane de grade 5 à de nombreux éléments visuels du modèle authentique et un bracelet en caoutchouc noir à perforations octogonales afin de respecter les codes esthétiques facettés du design d'origine.

Les huit références de la nouvelle collection assurent une étanchéité jusqu'à 300 mètres et sont animées par un mouvement mécanique à remontage automatique ultra fiable et de conception suisse : le Calibre 5 de TAG Heuer.

Les designers de TAG Heuer ont voulu créer une montre de plongée de haute performance, audacieuse et ergonomique, mais aussi raffinée. Ils ont travaillé autour des six fonctionnalités signature de la collection Aquaracer et sont allés au-delà afin de répondre, voire surpasser, les attentes élevées des clients d'aujourd'hui.

« TAG Heuer conçoit des montres-outils luxueuses, audacieuses et innovantes depuis plus de quarante ans. L'Aquaracer Professional 300 est l'histoire d'un garde-temps tant aimé que l'on a modernisé pour amener notre collection Aquaracer à un niveau de performance encore supérieur. Des limites une fois de plus repoussées, des fonctionnalités de pointe, une esthétique audacieuse et la promesse de vous suivre partout, même dans l'extrême - l'Aquaracer Professional 300 est la montre de tous les défis. » déclare Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer

La collection Aquaracer Professional 300 ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des montres-outils de luxe TAG Heuer. Audacieux, raffinés et hautement performants, ces garde-temps s'adressent à une nouvelle génération de plongeurs, d'aventuriers et d'explorateurs urbains avides d'extrême. Et l'histoire ne fait que commencer…