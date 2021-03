A l'occasion de la Journée Internationale des Droits des femmes, la Maison Guerlain associée à l'UNESCO et l'Observatoire Français d'Apidologie (OFA), a révélé le lancement officiel d'un programme de pointe sur l'entrepreneuriat apicole au féminin : « Women for Bees ».

Ce programme, conçu sur 5 ans, se déploiera au cœur des réserves de biosphère de l'UNESCO et enseignera à des apicultrices du monde entier la création et la gestion d'une exploitation apicole durable. Ces nouvelles entrepreneuses pourront ainsi contribuer à renforcer le développement de la biodiversité locale et œuvrer à leur tour à la transmission de leurs savoirs.

Grâce à cette brillante initiative, l'apiculture pourra générer des revenus significatifs et améliorer la sécurité alimentaire des populations défavorisées. D'ici 2025, le programme prévoit l'installation de 2500 ruches au cœur de 25 réserves de biosphère de l'UNESCO en contribuant ainsi à la repopulation de 125 millions d'abeilles.

Angelina Jolie, égerie de la Maison Guerlain et Marraine de la promotion 2021, rencontrera les apicultrices et suivra leurs progrès tout au long de cette première année. Elle déclare : « Lorsque les femmes acquièrent des compétences et des connaissances, leur instinct les pousse à aider les autres à s'élever ».

En 2003, au Cambodge, Angelina Jolie crée la MJP Foundation consacrée à la réduction de l'extrême pauvreté rurale, à la préservation de l'environnement et à la conservation de la faune et de la flore. C'est au Cambodge, en 2016 que naît le partenariat entre Angelina Jolie et Guerlain. Elle déclare : « Guerlain s'engage avec authenticité pour le développement durable et les communautés avec lesquelles elle interagit. C'est ce qui nous a réunis et « Women for Bees » en est un parfait exemple. »

Ce programme s'inscrit dans le cadre du partenariat initié entre l'UNESCO et LVMH.

Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO déclare : « Le programme encourage les femmes à être des « conceptrices du changement » il a pour objectif de les aider à créer, éduquer et expérimenter une apiculture durable, comme un moyen de vivre sur Terre en harmonie avec les autres espèces. C'est l'esprit de notre engagement en faveur de la biodiversité et le sens de notre partenariat mondial avec LVMH. »

Depuis plus de 14 ans, au Nom de la Beauté, Guerlain s'engage et agit pour un monde plus beau et plus durable, avec l'Abeille pour sentinelle. Un engagement motivé par un devoir d'agir et de transmettre les prodiges de la Nature aux générations futures. Véronique Courtois, Présidente de Guerlain déclare : « Je suis très fière du programme « Women for Bees » Guerlain x UNESCO qui relie deux piliers essentiels : la préservation des abeilles et l'empowerment des femmes. Chaque organisation a un rôle à jouer pour œuvrer à un monde plus beau et plus responsable. Guerlain tient à faire sa part avec autant d'humilité que de conviction. »

A l'échelle mondiale, les femmes sont plus exposées aux effets du changement climatique, qui démultiplient les contraintes pesant sur leur vie quotidienne. Comme l'ont démontré les Nations Unies, agir en faveur de l'égalité des sexes est l'un des piliers d'un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable.

Aujourd'hui, le programme Guerlain x UNESCO « Women for Bees » se donne pour objectif de contribuer concrètement à la promotion de la diversité, à la protection de la biodiversité et à l'inspiration des jeunes générations.