LVMH : Barclays débute la couverture à 'surpondérer'

Barclays a entamé mercredi le suivi du titre LVMH avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 726 euros dans le cadre d'une initiation 'positive' sur le secteur européen du luxe.



Dans sa note de recherche, le courtier estime qu'il est temps de réaliser quelques achats au sein du secteur et que LVMH, dans cette optique, remplit tous les critères importants.



'Nous pensons que LVMH devrait continuer à faire mieux que son marché grâce à la dynamique favorable dans laquelle s'inscrivent ses plus grandes marques, en particulier Louis Vuitton, et grâce à son solide positionnement en Chine et aux Etats-Unis', explique-t-il.



Barclays dit également apprécier les efforts entrepris par le groupe dans l'horlogerie et la bijouterie, illustrés par la récente acquisition de Tiffany.



Aux niveaux de cours actuels, son objectif de cours fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



