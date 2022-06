LVMH : Goldman Sachs réduit son objectif de cours

Goldman Sachs a abaissé mardi son objectif de cours sur LVMH, ramené de 765 à 675 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur du luxe, l'intermédiaire justifie la réduction de sa cible par la révision à la baisse de ses prévisions de résultats et de flux de trésorerie sur le géant français.



'Si nous demeurons positifs sur les perspectives de croissance structurelle du luxe sur le long terme, la visibilité est aujourd'hui faible et nos indicateurs macroéconomiques montrent des signes de plus grande vulnérabilité (renforcement du tourisme, mais dégradation de la confiance des consommateurs)', explique-t-il dans sa note.



Goldman précise que dans ce contexte, ses deux valeurs préférées au sein du secteur demeurent LVMH et Richemont en raison de leur dimension de premier plan.



