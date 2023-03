LVMH : HSBC relève à l'achat, objectif 999 euros

HSBC a relevé lundi sa recommandation sur le titre LVMH, qu'il porte de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 750 à 999 euros.



S'il s'attend à un marché américain sous pression au premier trimestre pour les marques Louis Vuitton, Dior et le cognac, le courtier estime que ces difficultés ne devraient être que 'temporaires'.



Pour ce qui concerne Dior, qui génère 16% du résultat opérationnel, le broker dit anticiper une année de 'consolidation' suite au quadruplement des ventes de la marque au cours des quatre dernières années.



Louis Vuitton, au contraire, pourrait signer une accélération sous l'impulsion de son son nouveau directeur général, Pietro Beccar, dont les premières mesures - comme la nomination de Pharrell Williams - prouvent que la mission du groupe de luxe n'est pas de 'vendre des sacs à main', mais plutôt de la 'culture', poursuit HSBC.



Enfin, conclut le broker, LVMH est moins exposé à la Chine qu'aux Etats-Unis, ce qui pourrait s'avérer être un désavantage en vue de la réouverture de l'économie chinoise, souligne-il, tout en estimant que le groupe devrait continuer à profiter de la faiblesse de l'euro, comme en 2022.



