Tout en maintenant sa position 'neutre' sur LVMH, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 631 à 625 euros, au lendemain de la publication par le numéro un mondial du luxe de bons chiffres pour son troisième trimestre.



'Les réalisations de LVMH en CA organique (+19% contre un consensus Factset à +13,5%) à l'issue du troisième trimestre sont encore loin de valider le scénario à privilégier d'une normalisation de la croissance', souligne le bureau d'études.



S'il estime que 'la qualité des fondamentaux du groupe reste exceptionnelle', Invest Securities pense que le facteur macro lui semble 'devoir continuer à être directeur dans l'évaluation avec un momentum croissance/évaluation déclinant'.



