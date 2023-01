LVMH : Invest Securities relève sa cible mais reste neutre

Invest Securities relève son objectif de cours de 635 à 730 euros sur LVMH au lendemain de la publication par le numéro un mondial du luxe de ses résultats annuels, mais réitère sa position 'neutre' sur le titre.



'LVMH a beau être un groupe d'exception, il peut difficilement faire selon nous l'économie d'un retour à une normalisation de sa croissance dans un contexte de ralentissement de la conjoncture mondiale', prévient l'analyste.



'Cette normalisation n'a rien d'inquiétant pour un leader de plus en plus dominateur. Reste la donne de l'évaluation et sa sensibilité au facteur taux ainsi qu'aux arbitrages de capitaux flottants dont la représentativité de LVMH en fait un véhicule privilégié', ajoute-t-il.



