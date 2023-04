LVMH : Jefferies remonte son objectif de cours

Jefferies a réitéré lundi sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours remonté de 740 à 960 euros, déclarant s'attendre pour le géant français à de la surperformance par rapport au secteur du luxe.



Selon lui, LVMH est 'prêt à livrer une croissance à deux chiffres et à maintenir globalement ses niveaux de rentabilité postpandémiques, des parts de marché croissantes et une génération de cash-flow vigoureuse soutenant une dynamique supérieure'.



'Les multiples de valorisation ne restent qu'en ligne avec leur historique alors même qu'il s'agit maintenant d'un groupe plus grand et plus fort', ajoute le broker, pour qui les ratios VE/EBIT de 16 fois et PE de 24 fois 'ne sont pas exigeants'.



