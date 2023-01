LVMH : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 817 à 861 euros, sur des prévisions de croissance moyen terme un peu rehaussées, un nombre plus faible d'actions au capital et des intérêts minoritaires un peu moins valorisés.



'A ce stade et au vu d'un marché global du luxe qui devrait selon nous progresser d'un pas mesuré en 2023, il nous paraît prudent de tabler sur un potentiel de hausse supplémentaire modéré et celui suggéré par notre OC sur LVMH reste compétitif en relatif', juge-t-il.



Le bureau d'études persiste en outre à penser que 'le cas d'investissement du leader du luxe est supérieur à la moyenne', pointant une dynamique bien entretenue des grandes marques et une exposition favorable à la reprise du tourisme chinois.



