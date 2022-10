LVMH : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur LVMH et ajuste son objectif de cours de 710 à 722 euros, soit un potentiel de hausse à 12 mois 'conséquent à près de 18%', dans le sillage d'une légère remontée de ses prévisions pour le groupe de luxe.



Selon l'analyste, le groupe 'aborde une phase de ralentissement économique avec des positions commerciales et une équation économique plus fortes que jamais en mode et maroquinerie et un niveau de performance correct dans la plupart des autres métiers'.



Le bureau d'études considère en outre que 'l'impact du ralentissement attendu de la croissance pourra en outre être amorti en matière de profitabilité par des effets change qui vont devenir plus visiblement favorables sur les marges en 2023'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.