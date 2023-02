LVMH : Royal Bank of Canada rehausse son objectif

Royal Bank of Canada a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur le titre LVMH, porté de 800 à 890 euros en prévision d'une amélioration de la marge bénéficiaire du groupe cette année.



Le broker explique maintenir un avis positif sur le titre, sur lequel il affiche toujours une opinion 'surperformance', suite aux résultats annuels 2022 récemment publiés par le géant français du luxe.



D'après RBC, sa trajectoire de croissance reste l'une des plus intéressantes au sein du secteur, tout comme son profil en termes de marges et de retour sur capitaux investis (ROIC).



Pour 2023, le courtier canadien prévoit une croissance organique de 10% et une amélioration d'un point de pourcentage au niveau de sa marge opérationnelle (Ebit) sous l'impulsion de ses efforts d'investissement dans le marketing, de la réouverture de l'économie chinoise et du redressement des enseignes de distribution spécialisée.



