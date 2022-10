LVMH : Stifel maintient sa recommandation

Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours à 750 euros sur LVMH, déclarant rester 'confiant mais vigilant', après une croissance organique des ventes de +22% au troisième trimestre pour le secteur très important de la mode et de la maroquinerie.



Il ajoute que grâce à un effet de levier de +8% sur les taux de change, le CA du groupe au troisième trimestre a connu une croissance de +27% en glissement annuel pour atteindre 19,8 milliards d'euros, soit un peu plus de 4% au-dessus du consensus.



'Nous pensons que cela devrait conduire à des améliorations à un chiffre du consensus des ventes et de l'EBIT pour les années 2022-23', estime Stifel pour qui LVMH reste son 'meilleur choix pour le luxe'.



