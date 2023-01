LVMH : Stifel réitère son conseil avant les résultats

LVMH va présenter ses résultats pour l'exercice 2022 ce jeudi 26 janvier. Avant cette publication, Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 760 E.



Stifel s'attend à une croissance organique des ventes de +9% pour la division Mode & Maroquinerie au 4ème trimestre 2022 (contre +22% au 3ème trimestre 2022).



Au niveau du groupe, l'analyste vise un BPA en hausse de +8% (contre +19% au 3ème trimestre 2022).



' Le titre reste l'un de nos meilleurs choix sectoriels à 12 mois en raison des gains de parts de marché attendus pour le secteur Mode & Maroquinerie ' rajoute le bureau d'analyses.



