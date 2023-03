LVMH : Stifel remonte son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours remonté de 860 à 895 euros, avec des prévisions de BPA rehaussées de 1% pour la période 2023-25, tirées par des hypothèses de croissance organique plus élevées.



'LVMH devrait bénéficier d'un vent favorable substantiel en Chine après la réouverture, ainsi que de signes encourageants de reprise graduelle de l'activité des voyages à l'étranger depuis la Chine', explique notamment le broker.



'LVMH offre un fort pouvoir de tarification, un historique défensif éprouvé en mode-maroquinerie dans les cycles baissiers passés et un portefeuille de marques solide profitant d'habitude d'une 'fuite vers la qualité' lorsque l'environnement se durcit', poursuit-il.



