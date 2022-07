LVMH : Stifel reste à achat, réduit sa cible

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH tout en abaissant son objectif de cours de 800 à 750 euros, pour refléter un multiple-cible plus bas, et ce malgré de projections 2023-24 légèrement accrues pour le géant français du luxe.



A l'approche de la parution des résultats du premier semestre, attendue fin juillet, le broker indique notamment anticiper une croissance organique de 12% des ventes, croissance qui devrait à nouveau avoir été tirée par la division mode et maroquinerie.



'Sa marque-phare Louis Vuitton a un historique éprouvé de résilience et de gains de parts de marché dans les retournements passées', souligne Stifel, qui juge en outre la valorisation 'à des niveaux raisonnables par rapport à l'historique'.



