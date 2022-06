LVMH : valeur à privilégier du secteur selon Oddo

Oddo estime que le 1er semestre 2022 devrait rester de bonne facture malgré la Chine.



' La Chine a pesé sur les deux premiers mois du trimestre et semble se rétablir modérément en juin, la demande est restée forte partout ailleurs avec une reprise du tourisme en Europe, une base de comparaison toujours favorable au Japon et une demande locale aux Etats Unis toujours dynamique ' indique.



' Nous pensons que la croissance au 2ème trimestre devrait tout de même rester à deux chiffres, portée par l'excellente santé de LV et Dior (après +30% au T1).



' Le titre reste parmi nos valeurs préférées du secteur : momentum Mode et Maroquinerie, potentiel de rattrapage dans les autres divisions '. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 787 E.



Oddo estime que LVMH reste une valeur à privilégier au sein d'un secteur qui nous paraît maintenant clairement attractif.



