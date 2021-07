Attac peint en noir la Samaritaine pour dénoncer les milliardaires

PARIS (awp/afp) - L'association altermondialiste Attac a peint en noir samedi des vitrines de la Samaritaine, le grand magasin du géant du luxe LVMH à peine rouvert au coeur de Paris, pour dénoncer "l'enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise sanitaire".

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé sur Twitter un "acte de vandalisme". Le grand magasin a rouvert il y a dix jours, inauguré par le président de la République Emmanuel Macron. Il appartient au groupe LVMH du milliardaire Bernard Arnault.

Sur son site internet, Attac a affirmé vouloir "dénoncer l'enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise sanitaire, avec la complicité du gouvernement, particulièrement celui de Bernard Arnault, troisième fortune mondiale".

Sur une vidéo postée par l'association, on voit des militants en combinaison blanche asperger de gouache noire des vitrines flambant neuves du grand magasin. Ils collent aussi une affiche avec une photo de M. Arnault, intitulée "Bernard Arnault, PDG de LVMH, +62 milliards d'euros pendant la crise".

"Le monde s'émerveille devant l'inauguration de la Samaritaine, nouvelle vitrine de luxe du groupe LVMH, pendant que les premiers et premières de corvée attendent toujours que leurs professions et salaires soient revalorisés, que le système hospitalier et son personnel sont asphyxiés, que les petites entreprises souffrent, que les pauvres s'appauvrissent et les précaires se précarisent", a souligné Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, sur le site de l'association.

Interrogé par l'AFP, LVMH n'a pas souhaité faire de commentaire, précisant juste "envisager de porter plainte".

Outre Mme Hidalgo, d'autres responsables politiques ont dénoncé l'action d'Attac: "La bêtise a rouvert, elle aussi", a réagi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, tandis que la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, soulignait que "ce n'est pas en attaquant nos champions nationaux, créateurs d'emplois et moteurs de l'attractivité dans le territoire, que nous aurons plus de justice sociale !"

Fermé en 2005 pour des raisons de sécurité liées à sa vétusté, le célèbre magasin situé face à la Seine, au niveau du Pont Neuf, a rouvert le 23 juin après 750 millions d'euros de travaux.

Le magasin occupe 20.000 m2 et abrite 600 marques de luxe mêlant mode, art de vivre et gastronomie. Le projet comprend aussi un hôtel de luxe de la marque Cheval Blanc de 72 chambres et suites avec vue plongeante sur la Seine, qui ouvrira le 7 septembre.

A terme, le site emploiera environ 3.000 personnes entre son magasin, celui de l'enseigne Uniqlo, son hôtel de luxe, ses restaurants et des bureaux.

