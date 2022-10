Cinquième séance de baisse d'affilée pour les actions européennes

PARIS, 11 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont de nouveau en baisse mardi en début de séance, les préoccupations sur l'évolution de l'économie mondiale, du marché obligataire et de la guerre en Ukraine incitant les investisseurs à limiter la prise de risque.



À Paris, le CAC 40 perd 0,31% à 5.822,32 points à 08h22 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,66% et à Francfort, le Dax recule de 0,45%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,43% et le FTSEurofirst 300 de 0,71%. Le Stoxx 600 , qui enchaîne sa cinquième séance de repli, abandonne 0,54%.



Comme lundi, les investisseurs se détournent des actions face aux craintes grandissantes de récession et à la perspective de taux d'intérêt plus élevés pour endiguer l'inflation, auxquelles s'ajoutent l'intensification de la guerre en Ukraine et les tensions sur le marché de la dette britannique.



La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé qu'elle allait élargir son programme d'urgence d'achats d'obligations d'Etat britanniques à celles indexées sur l'inflation après avoir constaté des "dysfonctionnements" sur ce marché.



Le rendement du dix ans britannique cède 8,5 points de base à 4,387%, s'éloignant du pic de dix jours inscrit la veille.



"Au-delà de cette semaine, les acteurs du marché vont spéculer pour savoir si la BoE a toujours l'intention de poursuivre son programme de vente active de 'gilts' dès la fin du mois, qui pourrait accroître la pression à la hausse sur les rendements à court terme", commente Lee Hardman, analyste senior chez MUFG.



Parmi les rendez-vous majeurs de la semaine, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis seront publiés jeudi et le coup d'envoi des résultats trimestriels sera véritablement donné en Europe, avec le chiffre d'affaires de LVMH ce mardi après la clôture, et aux Etats-Unis, avec les grandes banques à partir de vendredi.



Avant cela, la journée sera animée par les nouvelles prévisions économiques du Fonds monétaire international (FMI) à 13h00 GMT.



La quasi-totalité des grands indices sectoriels européens sont dans le rouge en début de séance. L'indice des valeurs minières et celui de l'énergie perdent 2,14% et 2,03% respectivement, les cours des métaux et du pétrole reculant à cause d'inquiétudes sur la demande avec la recrudescence de l'épidémie de COVID-19 en Chine.



Dans l'actualité des entreprises, Sanofi gagne 1,70% après l'annonce de résultats positifs dans un essai de phase III sur le Dupixent chez l'enfant présentant une oesophagite à éosinophiles active.



En tête du Stoxx 600, Qiagen grimpe de 6,43% à la faveur d'une information du Wall Street Journal sur des discussions avec la société californienne de diagnostic Bio-Rad Laboratories en vue d'une éventuelle fusion.



A Zurich, Givaudan chute de 6,44% après avoir publié des résultats trimestriels marqués par une croissance du chiffre d'affaires inférieure aux attentes. Dans son sillage, le secteur de la chimie perd près de 2%. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)