Début de séance hésitant en Europe, aucun répit sur l'inflation

PARIS, 13 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes hésitent en début de séance mercredi, l'accélération de l'inflation et les risques qu'elle implique pour les résultats des sociétés cotées continuant de peser sur la tendance alors que démarre la saison des publications de résultats. À Paris, le CAC 40 , qui perdait près de 0,3% à l'ouverture, gagne 0,21% à 6.550,93 points vers 07h50 GMT et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,08% alors qu'à Francfort, le Dax abandonne 0,52%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,06%. L'annonce peu avant l'ouverture d'une nouvelle accélération de l'inflation au Royaume-Uni, à 7,0% sur un an en mars, au plus haut depuis 1992 , a suffi à raviver les craintes suscitées par l'envolée des prix. La nouvelle favorise une poussée des rendements obligataires en Europe: celui des emprunts d'Etat à dix ans britanniques prend plus de sept points de base à 1,887% et son équivalent allemand plus de cinq points à 0,86%. Le distributeur britannique Tesco a par ailleurs averti que l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat pourrait peser sur ses bénéfices, ce qui fait chuter son cours de 5,65%. La suite de la séance sera animée entre autres par les statistiques des prix à la production aux Etats-Unis, par une très probable hausse de taux de la Banque du Canada et par les résultats de JPMorgan Chase , première grande banque américaine a présenter ses comptes du premier trimestre. À Paris, LVMH gagne 1,74% au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en nette hausse grâce à la croissance solide de ses activités de mode et de maroquinerie. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur le géant du luxe. À Milan, Telecom Italia prend 3,29%, profitant des informations de la presse italienne selon lesquelles le français Iliad s'intéresse à ses activités grand public. (FRédigé par Marc Angrand)