France: les entreprises face à l'impact de la guerre en Ukraine

Paris (awp/afp) - Tout juste remises de la pandémie de Covid-19, les directions financières des entreprises françaises sont engagées dans une course contre-la-montre pour évaluer au plus juste l'impact de la guerre en Ukraine à l'heure de la clôture des comptes pour le premier trimestre.

Les comptes de résultats de ces sociétés seront "plombés", indique à l'AFP un directeur financier, spécialiste des entreprises en difficulté, sans possibilité de faire autrement.

Le premier impact portera sur les revenus et profits. Lorsque les géants français du luxe LVMH, Kering, Hermès ou encore Chanel annoncent la fermeture "temporaire" de leurs magasins en Russie, c'est autant de chiffre d'affaires et de résultat net en moins sur la période.

Le second portera sur les charges. "Celles des licenciements, du gardiennage, de l'assurance pour les locaux sur place et du rapatriement des expatriés qui le demandent", explique à l'AFP Éric Le Gendre, conseiller de dirigeants et ancien cadre de l'automobile.

"Nous avons pu voir chez nos clients des salariés rentrer avec seulement un sac à dos et laissant tout derrière eux", raconte Gérôme Gbaya, avocat au sein du cabinet de conseil KPMG.

"Dans ces conditions les entreprises se voient obligées de les aider pour s'installer et acquérir des biens de première nécessité", entraînant un coût qui peut être "considérable" selon lui.

Dépréciations d'actifs

Les sociétés qui publient leurs comptes selon les normes IFRS, comme c'est le cas au CAC 40, sont tenues en outre de mettre à jour dans ces comptes la différence entre la valeur présente d'une acquisition et le prix payé par le groupe au moment où il a investi dans l'activité.

Sauf exceptions, ces dépréciations amputent d'autant le résultat net.

Le constructeur ferroviaire Alstom figure parmi les premiers à avoir prévenu le marché de son intention, en annonçant le 9 mars qu'il réévaluerai la valeur comptable de sa participation de 20% dans Transmashholding (TMH).

Une dépréciation est attendue "dans le cadre de la clôture de l'exercice financier 2021/22" (qui s'achève fin mars), précise le groupe.

Prudente, Société Générale s'est essayée au calcul: la banque française a chiffré le coût d'une éventuelle perte de propriété de sa filiale Rosbank à 1,8 milliard d'euros (environ 1,85 milliard de francs suisses).

Pour l'activité banque de détail, la Russie est le troisième pays du groupe après la France et la République Tchèque. Et le deuxième en termes d'effectifs, avec plus de 12'000 salariés.

"Les directions financières échafaudent plusieurs scénarios" explique-t-on au sein d'un cabinet d'audit, un exercice rendu difficile "par le niveau d'incertitude très élevé de la situation".

Si elles doivent refléter la réalité, les positions des groupes cotés "ne peuvent pas être trop pessimistes, sinon c'est le cours de Bourse qui dégringole", nuance le directeur financier.

Un compromis consisterait en un premier niveau de dépréciations passées au 31 mars avant une estimation plus fine dans les comptes du deuxième trimestre, arrêtés au 30 juin.

Devoir de transparence

Reprenant un communiqué du régulateur européen, l'Autorité française des marchés financiers (AMF) a invité le 15 mars les entreprises concernées au premier chef à "communiquer dès que possible toute information privilégiée relative aux impacts de la crise sur leurs activités, perspectives et situation financière".

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a même brandi la menace ultime: si "l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation" est occultée, le commissaire aux comptes "en tire les conséquences sur son opinion: réserve pour désaccord ou refus de certifier".

Outre Société Générale et Alstom, le groupe français Engie, qui a cofinancé le gazoduc Nord Stream 2, a quantifié son "risque de crédit" maximal à près d'un milliard d'euros sur ce projet qui a été suspendu et dont l'opérateur basé en Suisse a déposé le bilan.

Plus de 500 entreprises françaises, dont 35 groupes du CAC 40, opèrent en Russie, selon le ministère français de l'Économie.

afp/ol