Kering et Hermès suivront-ils l'exemple de Louis Vuitton en matière de prix ?

Le rival Louis Vuitton, la plus grande marque de luxe au monde, a déclaré mardi qu'il augmenterait ses prix à l'échelle mondiale à partir du 16 février en raison de l'augmentation des coûts de fabrication et de transport - l'une des premières grandes marques de luxe à le faire cette année.

Le pouvoir de fixation des prix pourrait redevenir un facteur clé de la croissance des revenus en 2022 pour l'échelon supérieur de l'industrie de la mode et de la maroquinerie, après une série de hausses de prix en 2021 et 2020.

Les consommateurs sont sortis des lockdowns avec l'envie de dépenser leur argent dans la mode et les accessoires de luxe, après être restés bloqués chez eux pendant des mois. Les marques profitent de ce pouvoir d'achat pour rendre leurs produits encore plus coûteux et exclusifs.

Les blogueurs de la plateforme de médias sociaux chinoise Xiaohongshu prévoient une hausse des prix de Gucci, le moteur des profits de Kering, dès vendredi. Le petit sac à bandoulière Marmont de Gucci, qui coûte actuellement 16 500 yuans (2 602 dollars), devrait augmenter d'environ 3 %, tandis que d'autres accessoires Gucci pourraient grimper de 10 à 15 %.

Les utilisateurs du site Xiaohongshu, connu dans le secteur sous le nom de "Petit livre rouge", citent souvent des vendeurs des marques de mode et ont l'habitude de prédire correctement les augmentations de prix, mais ne précisent pas toujours leurs sources.

Balenciaga de Kering a déjà augmenté ses prix début janvier en Chine, selon le site Xiaohongshu. Le coût des sacs à main Hourglass de la marque en taille petite et extra petite, par exemple, a augmenté de 3,5 à 4 % pour atteindre respectivement 17 500 yuans et 11 550 yuans.

Kering s'est refusé à tout commentaire, rappelant qu'il est en période de fermeture avant la publication de ses résultats annuels jeudi.

Hermes a déclaré à Reuters qu'il serait susceptible d'aborder la question des prix lors de la publication de ses résultats vendredi, démentant les rapports des analystes selon lesquels la société avait déjà augmenté ses prix le mois dernier de 3 à 10 %.

Chanel a augmenté trois fois l'an dernier les prix de certains de ses sacs à main les plus recherchés, son petit sac à main classique coûtant désormais environ 8 200 dollars, soit 60 % de plus qu'en 2019.

"Cette année est susceptible d'apporter un cercle vertueux de pouvoir de fixation des prix et de désirabilité des marques", a déclaré UBS dans une obligation aux clients.

Kering devrait annoncer une croissance organique des ventes de 20% sur le quatrième trimestre, a prévu HSBC, aidé par des investissements marketing générant du buzz autour du 100e anniversaire de Gucci - l'année dernière.

Les ventes d'Hermes devraient augmenter de 12% à taux de change constants sur la période, selon HSBC.

(1 $ = 6,3399 yuan renminbi chinois)