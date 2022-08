L'Europe amorce un rebond, l'inflation US déjà dans le viseur

PARIS, 8 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse lundi en début de séance, effaçant les pertes de vendredi consécutives aux chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, dans l'attente de l'inflation américaine qui devrait alimenter les discussions sur le rythme du durcissement monétaire de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 gagne 0,73% à 6.519,30 points vers 08h00 GMT GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,15% et à Francfort, le Dax avance de 0,63%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,68%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,54%. Les marchés européens ont clôturé en baisse vendredi en réaction à l'annonce inattendue d'une forte accélération en juillet des créations d'emplois aux Etats-Unis, accompagnée d'un recul du taux de chômage à 3,5% , venue apaiser les craintes de récession mais aussi renforcer la perspective que la Fed puisse poursuivre la remontée rapide de ses taux d'intérêt. Les débats sur l'ampleur du resserrement monétaire de la banque centrale américaines devraient s'intensifier mercredi avec la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en juillet, dont la hausse devrait ralentir à 8,7% sur un an mais accélérer à 6,1% en excluant les prix de l'énergie et des produits alimentaires , selon le consensus Reuters. "Il faudra probablement un chiffre inférieur à 8,4% pour le CPI pour que la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base en septembre deviennent le paramètre par défaut", bien que cela "semble peu probable", a écrit Chris Weston responsable recherche chez Pepperstone dans une note. Les traders estiment pour le moment à 66,5% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base lors de la réunion de la Fed en septembre, selon le baromètre FedWatch de CME . Du côté des valeurs, Veolia gagne 2,17% après l'annonce d'un accord pour la cession des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour 2,4 milliards d'euros, une opération qui doit lui permettre de répondre aux principales préoccupations de l'autorité de concurrence britannique dans le cadre du rachat de Suez. Le groupe de luxe LVMH (+1,2%) compte également parmi les plus fortes hausses du CAC 40, soutenu par une recommandation de Credit Suisse à "surperformance". En baisse, Siemens Energy abandonne 4,02% après avoit dit anticiper une perte nette annuelle plus importante que prévu, en raison d'une charge d'environ 200 millions d'euros liée à la restructuration de ses activités en Russie. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)