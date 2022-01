LVMH · 14 janvier 2022 Le Luxe se réinvente à Station F : Découvrez la Saison 7 de La Maison des Startups LVMH

L'esprit entrepreneurial de LVMH est essentiel pour assurer la vision à long terme du Groupe et sa capacité à toujours se renouveler. La Maison des Startups LVMH est au service de cette ambition en permettant à tous les talents du Groupe de collaborer avec des startups pour construire ensemble les solutions innovantes du luxe de demain. Parmi plus de 400 candidatures, 23 nouvelles startups ont été sélectionnées pour rejoindre la Maison des Startups LVMH. Découvrez la saison 7.

Le futur du luxe

Lancée en avril 2018, La Maison des Startups LVMH est un des accélérateurs business du Groupe et un point d'entrée de premier plan dans l'univers du luxe pour les startups. À Station F (le plus grand incubateur de startups au monde à Paris) et en ligne depuis 2020, les startups sélectionnées ont l'opportunité de s'associer à des acteurs clés des Maisons LVMH. Le programme de six mois encourage la créativité et l'innovation, tout en développant une communauté d'individus engagés à concevoir le luxe de demain. Des démonstrations, des ateliers en ligne et des événements permettent aux startups et aux Maisons de collaborer et d'élaborer ensemble des solutions.

Faciliter les innovations commerciales depuis 2018

Depuis le lancement du programme, La Maison des Startups a donné lieu à plus de 285 collaborations entre des startups et des Maisons. Avec Replika, Sephora a transformé ses clients et ses vendeurs en ambassadeurs de la marque en ligne. Avec Urb-it, Moët Hennessy a lancé un service écologique de livraison de luxe de bouteilles fraîches sur le dernier kilomètre en région parisienne. Avec Orbis, Zenith a présenté des produits à la pointe de la technologie holographique dans ses boutiques du monde entier. Et bien d'autres encore.