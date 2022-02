LVMH · 16 février 2022 Prix LVMH 2022 pour les jeunes créateurs de mode, 9e édition : LVMH annonce la liste des 20 candidats sélectionnés pour la demi-finale 2022

Cette année encore, le Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode confirme son succès et son rayonnement international : plus de 1 900 candidats, originaires du monde entier, ont postulé à la neuvième édition de ce concours.

A la clôture des candidatures, 20 jeunes marques ont été retenues pour la demi-finale. Les créateurs viennent de Belgique, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Nigéria, Royaume Uni et, pour la première fois, du Sri Lanka, exprimant une grande diversité de cultures et de talents. Nous sommes ravis par ailleurs d'accueillir de nouveau Palomo Spain, demi-finaliste de l'édition 2017.

Les vingt demi-finalistes présenteront leurs collections et leur univers créatif lors d'un show-room qui se déroulera à Paris du 4 au 5 mars. A cette occasion, les Experts internationaux du Prix, comprenant des spécialistes du monde de la mode, voteront pour les huit finalistes. Cette année encore, le Prix LVMH se déroule aussi en digital et de façon participative sur le site dédié lvmhprize.com. Du 4 au 9 mars, le public pourra également découvrir les designers et voter pour leur candidat préféré.

Delphine Arnault déclare : « Les vingt demi-finalistes sont portés par une vision optimiste et innovante. Tous placent l'écoresponsabilité au coeur de leur démarche créative : utilisation de matières recyclées, travail autour de l'upcycling… Ils sont aussi très attachés à intégrer un système de production plus vertueux et certains mettent à l'honneur savoir-faire artisanal et local. La fluidité des vestiaires féminins et masculins est une autre constante de cette édition.

Je suis très heureuse d'accueillir de nouvelles personnalités inspirantes, qui rejoignent cette année notre prestigieux Comité d'Experts : Camille Charrière, Eva Chen, Ben Cobb, Pierre A. M'Pelé, Mel Ottenberg, Julia Sarr-Jamois, Cindy Sherman et Eugénie Trochu. Je remercie chaleureusement tous nos amis Experts qui contribuent chaque année à faire du Prix LVMH une référence en matière de jeune création. Tout ceci pro-met une édition 2022 exceptionnelle. »

Le lauréat du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode reçoit une allocation de 300 000 euros et bénéficie pendant un an d'un mentorat sur mesure de la part d'une équipe LVMH dédiée.

Le Prix Karl Lagerfeld récompense également un jeune créateur à hauteur de 150 000 euros et lui permet de bénéficier d'une année de mentorat.

Le Prix distingue enfin trois étudiants diplômés d'écoles de mode en 2022 qui reçoivent chacun 10 000 euros.

Les diplômés récompensés intègrent, pendant un an, le studio de création d'une des Maisons du groupe. Ils peuvent postuler sur le site lvmhprize.com jusqu'au 15 mars 2022.

LISTE DES MARQUES SÉLECTIONNÉES POUR LA DEMI-FINALE DU PRIX 2022

AIREI par Drew Curry, Etats Unis, collections homme

AMESH par Amesh Wijesekera, Sri Lanka, collections unisexe

ASHLYN par Ashlynn Park, Corée du Sud, collections femme

BLUEMARBLE par Anthony Alvarez, France, collections homme

CHENPENG par Peng Chen, Chine, collections unisexe

ERL par Eli Russell Linnetz, Etats Unis, collections femme, homme et unisexe

GOOMHEO par Goom Heo, Corée du Sud, collections homme et unisexe

KNWLS par Charlotte Knowles, Royaume Uni & Alexandre Arsenault, Canada, collections femme

MAXIMILIAN par Maximilian Davis, Royaume Uni, collections femme et homme

MERYLL ROGGE par Meryll Rogge, Belgique, collections femme et unisexe

NICCOLO PASQUALETTI par Niccolò Pasqualetti, Italie, collections unisexe

PALOMO SPAIN par Alejandro Gòmez Palomo, Espagne, collections unisexe

PAULA CANOVAS DEL VAS par Paula Canova del Vas, Espagne, collections femme

ROISIN PIERCE par Róisín Pierce, Irlande, collections femme

RYUNOSUKEOKAZAKI par Ryunosuke Okazaki, Japon, collections unisexe

S.S. DALEY par Steven Stokey Daley, Royaume Uni, collections homme

TOKYO JAMES par Iniye Tokyo James, Nigéria, collections homme

WEINSANTO par Victor Brunstein Weinsanto, France, collections femme

WINNIE NEW YORK par Idris Balogun, Etats Unis, collections homme

YUEQI QI par Yueqi Qi, Chine, collections unisexe

LAURÉATS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Nensi Dojaka (Gagnante 2021)

KidSuper, Lukhanyo Mdingi, Rui (Prix Karl Lagerfeld 2021)

Ahluwalia, Casablanca, Chopova Lowena, Nicholas Daley, Peter Do, Sindiso Khumalo, Supriya Lele, Tomo Koizumi (Finalistes 2020)

Thebe Magugu (Gagnant 2019)

Hed Mayner (Prix Karl Lagerfeld 2019)

Doublet (Gagnant 2018) Rokh (Prix Spécial 2018)

Marine Serre (Gagnante 2017)

Kozaburo Akasaka (Prix Spécial 2017)

Grace Wales Bonner (Gagnante 2016)

Vejas (Prix Spécial 2016)

Marques'Almeida (Gagnants 2015)

Jacquemus (Prix Spécial 2015)

Thomas Tait (Gagnant 2014)

Hood by Air (Prix Spécial 2014)

Miuniku (Prix Spécial 2014)

LISTE DES EXPERTS

Emmanuelle Alt, Styliste et consultante mode

Imran Amed, Fondateur et Rédacteur en chef de The Business of Fashion

Sarah Andelman, Fondatrice de Just an Idea

Rami Atallah, Cofondateur et Président de la plateforme globale SSENSE

Fabien Baron, Directeur artistique et Fondateur de Baron & Baron

Tim Blanks, Editorialiste pour The Business of Fashion

Derek Blasberg, Directeur mode et beauté de YouTube

Alexandre de Betak, Fondateur de Bureau Betak

Frédéric Bodenes, Directeur artistique Le Bon Marché Rive Gauche

Carmen Busquets, Investisseuse dans The BoF, Farfetch, Net-à-Porter, Lyst, Moda Operandi

Burak Cakmak, Directeur du département mode à la Parsons School of Design

Marie Chaix, Styliste

Camille Charrière, Chroniqueuse et directrice artistique

Eva Chen, Directrice des partenariats mode d'Instagram

Anne-Sophie von Claer, Directrice adjointe de la rédaction du Figaro

Ben Cobb, Rédacteur de ES Magazine

Ronnie Cooke Newhouse, Directrice artistique

Caroline Daur, Entrepreneuse digitale

Godfrey Deeny, Rédacteur en chef international de Fashion Network

Babeth Djian, Directrice de la rédaction de Numéro

Jo Ellison, Rédactrice en chef de How to Spend It et Rédactrice en chef adjointe Financial Times Weekend

Edward Enninful, Rédacteur en chef du British Vogue et Directeur éditorial Europe

Linda Fargo, Senior vice-présidente de Bergdorf Goodman

Angelo Flaccavento, Journaliste de mode

Jo-Ann Furniss, Journaliste et directrice artistique

Chantal Gaemperle, Directrice des ressources humaines et des synergies du Groupe LVMH

Michel Gaubert, Sound designer

Julie Gilhart, Consultante et Présidente de Tomorrow Project

Ikram Goldman, Fondatrice de ikram

Elizabeth von Guttman, Cofondatrice du magazine System et de Fashion in Tech-ADA

Jefferson Hack, Cofondateur et Directeur de la rédaction de Dazed Group

Bella Hadid, Mannequin

Amanda Harlech, Consultante mode

Ashley Heath, Directeur des rédactions de Pop et Arena Homme+

Laure Hériard Dubreuil, Fondatrice et Directrice générale de The Webster

Adrian Joffe, Président directeur général de Dover Street Market International

Sylvia Jorif, Rédactrice en chef magazine de Vogue France

Ibrahim Kamara, Styliste et rédacteur en chef de Dazed magazine

Natalie Kingham, Consultante mode

Karlie Kloss, Mannequin et philanthrope

Suzanne Koller, Rédactrice en chef mode de M Le magazine du Monde

Hirofumi Kurino, Directeur artistique de United Arrows

Susie Lau, Créatrice de StyleBubble et journaliste

Linda Loppa, Conseillère stratégie et vision de Polimoda Paris Platform

Kevin Ma, Fondateur et directeur de Hypebeast

Sara Maino, Responsable des projets spéciaux de Vogue Italia

Pat McGrath, Makeup artist

Pierre A. M'Pelé, Head of editorial content de GQ France

Suzy Menkes, Journaliste

Sarah Mower, Journaliste au Vogue US

Samira Nasr, Rédactrice en chef de Harper's Bazaar US

Alexia Niedzielski, Cofondatrice du magazine System et de Fashion in Tech-ADA

Mel Ottenberg, Rédacteur en chef de Interview Magazine

Ezra Petronio, Directeur de la publication du magazine Self Service et photographe *

Fabio Piras, Directeur du master mode à Central Saint Martins College of Art and Design

Peter Philips, Directeur de la création et de l'image du maquillage Christian Dior

Loïc Prigent, Réalisateur

Gaia Repossi, Directrice artistique de Repossi

Carine Roitfeld, Fondatrice de CR Fashion Book

Lauren Santo Domingo, Cofondatrice et Directrice de Moda Operandi

Julia Sarr-Jamois, Styliste et rédactrice en chef mode de British Vogue

Marie-Amélie Sauvé, Cofondatrice et directrice de création de Mastermind

Cindy Sherman, artiste

Anne-Florence Schmitt, Directrice de la rédaction de Madame Figaro

Aimee Song, Influenceuse et fondatrice de Song of Style

Carla Sozzani, Fondatrice de 10 Corso Como et Présidente de la Fondation Alaïa

Stefano Tonchi, Journaliste, éditeur et curateur

Eugénie Trochu, Head of editorial content de Vogue France

Aizel Trudel, Fondatrice du site de vente en ligne Aizel

Natalia Vodianova, Mannequin et philanthrope

Aleksandra Woroniecka, Styliste et consultante mode

Margaret Zhang, Rédactrice en chef de Vogue China

LVMH ET LE SOUTIEN À LA JEUNE CRÉATION DE MODE : 25 ANS DE PASSION

S'engager avec passion pour la création et l'innovation, tout en maintenant vivant un patrimoine d'exception fait de savoir-faire ancestraux, telles sont les raisons qui rassemblent depuis presque 25 ans l'ensemble des Maisons du groupe LVMH, tant il est vrai que « l'innovation n'est jamais aussi puissante que lorsqu'elle s'appuie sur un héritage préservé », comme le dit Bernard Arnault.

Chacune des Maisons de LVMH, chacun de ses créateurs se distingue d'une part par la recherche de l'excellence, sous des formes aussi diverses que la mode, la joaillerie, la parfumerie, la maroquinerie, l'oenologie ou l'horlogerie… et, d'autre part, par la passion d'innover, d'inventer et de créer.

Parce que les racines du Groupe sont dans la création, tout comme son futur, LVMH et ses Maisons ont toujours eu à coeur de stimuler la créativité. Valeur centrale du Groupe, la créativité guide chacune de ses équipes - directeurs artistiques, nez ou chefs de cave - et engage ses Maisons à la soutenir sous toutes ses formes. C'est ainsi que la Fondation Louis Vuitton dédiée à l'art contempo-rain a ouvert ses portes au public en octobre 2014, dans un bâtiment emblématique commandé à Frank Gehry, poursuivant le soutien que le Groupe porte depuis toujours à l'art et à la culture.

Depuis de nombreuses années déjà, animé par la « passion créative », le groupe LVMH soutient plus spécifiquement des initiatives dans la mode à travers différentes actions de mécénat (dont aucune n'est remise en cause par le lancement du Prix LVMH), par exemple :

Prix de l'Association Nationale de Développement des Arts de la Mode (ANDAM) *

Festival International de Mode et de Photographie de Hyères

Central Saint Martins College of Arts and Design de Londres

Fonds d'Avance aux Jeunes Créateurs de Mode du ministère de la Culture et de la Communication

Aujourd'hui c'est cette même passion qui amène le groupe LVMH à conduire le Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode : une action en faveur de l'épanouissement et du renouvellement des ta-lents créatifs indispensable à la vitalité de l'écosystème de la mode, qui relève de la responsabilité du leader du luxe qu'est devenu le groupe LVMH.