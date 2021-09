LVMH accélère sa politique RH et RSE en faveur des jeunes (soit des moins de 30 ans) notamment dans ses dimensions de formation et d'accès à l'emploi. D'ici à la fin 2022, le groupe prévoit de recruter 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans le monde, dont près de 5 000 en contrats de stage ou d'apprentissage et 2 500 en CDI en France. Pour soutenir cette ambition, LVMH renforce son plan d'actions " Craft the future " destiné à la jeunesse, dans toute sa diversité.



Après un pilote ayant rencontré un grand succès, LVMH ouvre l'accès à tous les jeunes dans le monde, quels que soient leur parcours ou leur formation, à une plateforme éducative, INSIDELVMH.com, destinée à les aider à mieux comprendre les différents métiers du luxe et à s'y projeter.



LVMH agit également en faveur de la sauvegarde, la transmission et le recrutement dans les métiers d'artisanat et de vente, avec son programme " Métiers d'Excellence ".