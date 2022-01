LVMH · 25 janvier 2022 Tech Part in Our Future : LVMH invite les startups du monde entier à postuler au LVMH Innovation Award

L'innovation et l'esprit d'entreprendre sont des valeurs fondatrices du groupe LVMH depuis sa création. Le LVMH Innovation Award, créé en 2017 dans le cadre de VivaTech, invite les startups du monde entier à soumettre leurs solutions pour accélérer l'expérience du luxe des Maisons du Groupe. Cette année, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 mars 2022 et les finalistes auront l'opportunité d'être présents au sein du Lab LVMH pendant toute la durée de VivaTech, du 15 au 18 juin 2022.

Pour la 6e édition du LVMH Innovation Award, le groupe LVMH lance un appel à candidatures aux startups du monde entier qui peuvent postuler dans une des six catégories suivantes :

Omnichannel & Retail

Media & Brand Awareness

3D/Virtual Product Experience & Metaverse

Operations & Manufacturing Excellence

Employee Experience & Corporate Social Responsibility

Sustainability

Les startups sélectionnées seront invitées à exposer leur solution sur le Lab LVMH pendant les quatre jours de VivaTech, l'évènement startup & tech numéro 1 en Europe. A la clef : des collaborations avec le Groupe et ses Maisons et six d'entre elles - une startup lauréate par catégorie - seront distinguées lors de la Cérémonie de remise de prix qui se tiendra pendant VivaTech. Un prix spécial sera décerné à une startup pour ses travaux liés à la Data et à l'IA. Une d'entre elles remportera le LVMH Innovation Award.

Le challenge est ouvert à toutes les startups internationales en phase de croissance, de seed ou de scale-up, capables d'opérer à une échelle mondiale et d'accompagner le leader mondial du luxe pour répondre à différents enjeux : du processus de création, du parcours client omnicanal, des opérations à la fabrication. Une attention particulière sera portée aux solutions dans la Fashion Tech, la Beauty Tech ou la Jewelry Tech.

Pour avoir l'opportunité de présenter votre solution au Groupe et à ses Maisons, postulez ici avant le 4 mars : https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/lvmh.

TECH PART IN OUR FUTURE!

Revivez l'édition 2021 du LVMH Innovation Award et redécouvrez nos startups lauréates :

Omnichannel & Retail Experience : BAMBUSER - Gagnante officielle du challenge

Spécialisée dans le Live Stream Shopping, Bambuser permet aux marques d'organiser des sessions de shopping en ligne en direct, avec des influenceurs ou des vendeurs. Ces émissions sont hébergées en natif sur les sites des marques, leur permettant de s'approprier le look and feel de l'expérience ainsi que de gérer les conversations, les données et le check-out. Bambuser, en tant que gagnant du LVMH Innovation Award 2021, a pu intégrer la Maison des Startups, le programme d'accélération du Groupe à Station F, et multiplie désormais les partenariats avec les Maisons de LVMH telles que Make Up For Ever ou Parfum Christian Dior.

Data & Artificial Intelligence : DATA&DATA

Data&Data est une startup française fondée en 2012 par Zouheir Guedri. Elle analyse les grands volumes de transactions réalisées sur les marketplaces internationales pour aider les Maisons du secteur du luxe à piloter leur stratégie commerciale et combattre le marché gris de la revente. La startup est une alumni de la 4e promotion de La Maison des Startups, l'accélérateur de LVMH à Station F.

Employee Experience : EACH ONE

Créée en 2015 par Fanny Prigent, Maxime Baudet et Théo Scubla, EachOne souhaite donner de la visibilité aux réfugiés et migrants en possession d'un permis de travail en les mettant en relation avec des entreprises internationales.

Media & Brand Awareness : AGLET

Ryan Mullins a fondé Aglet en 2019. La startup est basée en Angleterre. Ce jeu en ligne inspiré par Pokémon Go permet aux fans de sneakers de gagner une monnaie virtuelle, d'être en compétition avec d'autres joueurs et de collectionner des paires virtuelles en édition limitée créées par les plus grandes marques.

Operations & Manufacturing Excellence : HIPLI

Lancée en 2020 par Anne-Sophie Raoult et Léa Got, Hipli conçoit et produit des emballages réutilisables. Une fois sa livraison reçue, le consommateur peut ainsi renvoyer le colis prépayé aux centres d'Hipli à partir de n'importe quelle boîte aux lettres. Un an après son lancement, Hipli opère dans neuf pays d'Europe.

Sustainability : GALY

Galy est une startup américaine fondée par Luciano Bueno et Paula Elbl. Pour lutter contre la production de coton qui entraîne une surconsommation d'eau et de pesticides, Galy propose aux marques un coton cultivé à partir de cellules dans des bioréacteurs.