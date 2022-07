LVMH : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 20 juillet 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

30 000 titres

19 809 614,10 euros en espèces

Au cours du premier semestre 2022, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

9 729 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 283 957 titres et un montant total de 178 391 168,80 euros

7 711 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 274 957 titres et un montant total de 173 395 949,00 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 9 729 283 957 178 391 168,80 Total 7 711 274 957 173 395 949,00 03/01/2022 77 2 000 1 462 879,10 03/01/2022 41 2 000 1 470 000,00 06/01/2022 142 7 000 5 148 210,30 04/01/2022 20 2 000 1 481 000,00 07/01/2022 65 4 000 2 866 958,10 05/01/2022 19 2 000 1 509 000,00 10/01/2022 92 6 000 4 266 001,00 07/01/2022 24 1 000 726 000,00 12/01/2022 65 2 500 1 761 250,80 10/01/2022 92 3 000 2 168 800,00 13/01/2022 63 4 000 2 794 251,00 11/01/2022 67 2 000 1 425 971,60 14/01/2022 72 3 000 2 033 000,00 12/01/2022 91 2 500 1 779 550,00 17/01/2022 1 1 000 670 000,00 17/01/2022 18 2 000 1 355 000,00 18/01/2022 51 3 500 2 376 650,00 18/01/2022 35 1 500 1 025 200,00 20/01/2022 19 2 500 1 730 600,60 19/01/2022 94 5 000 3 423 421,00 21/01/2022 31 3 000 2 073 754,70 20/01/2022 99 5 000 3 505 200,00 24/01/2022 125 5 000 3 411 500,20 21/01/2022 28 1 000 700 550,00 27/01/2022 44 2 000 1 346 900,80 24/01/2022 59 2 000 1 395 300,00 28/01/2022 105 4 500 3 153 500,00 25/01/2022 65 3 000 2 027 929,00 31/01/2022 24 2 000 1 424 000,00 26/01/2022 56 3 000 2 039 000,00 01/02/2022 70 3 000 2 162 000,40 27/01/2022 56 3 000 2 052 900,00 02/02/2022 121 4 000 2 922 092,50 28/01/2022 108 7 000 5 039 100,00 03/02/2022 119 4 000 2 886 759,00 31/01/2022 15 2 000 1 450 000,00 04/02/2022 47 3 500 2 472 099,60 01/02/2022 102 4 500 3 267 099,50 08/02/2022 14 1 000 708 000,00 02/02/2022 76 2 500 1 834 350,00 10/02/2022 13 2 000 1 410 000,00 04/02/2022 41 2 500 1 773 850,00 11/02/2022 31 3 000 2 068 000,00 07/02/2022 5 1 000 716 000,00 14/02/2022 45 4 000 2 671 000,00 09/02/2022 1 1 000 715 000,00 16/02/2022 33 3 000 2 063 000,00 14/02/2022 264 4 000 2 684 000,00 17/02/2022 77 2 000 1 366 000,00 15/02/2022 28 5 000 3 430 000,00 18/02/2022 76 2 000 1 363 000,00 16/02/2022 23 1 000 700 000,00 21/02/2022 342 6 000 4 058 000,00 17/02/2022 6 1 000 694 900,00 22/02/2022 24 2 000 1 300 800,00 18/02/2022 97 2 000 1 382 600,00 23/02/2022 103 1 000 667 206,10 21/02/2022 7 1 000 693 600,00 24/02/2022 75 4 000 2 519 000,00 22/02/2022 90 3 000 1 998 000,00 28/02/2022 82 2 000 1 288 008,50 23/02/2022 43 2 000 1 356 200,00 01/03/2022 321 7 000 4 480 299,60 24/02/2022 11 1 000 648 000,00 02/03/2022 73 1 158 721 802,00 25/02/2022 326 6 000 3 930 817,40 03/03/2022 267 5 000 3 128 700,40 28/02/2022 78 3 000 1 962 024,00 04/03/2022 444 10 000 5 921 461,40 02/03/2022 406 6 158 3 915 604,80 07/03/2022 135 3 000 1 656 000,00 03/03/2022 65 1 000 635 000,00 08/03/2022 57 5 000 2 777 000,00 07/03/2022 298 4 000 2 282 996,50 10/03/2022 60 4 000 2 350 000,00 08/03/2022 62 4 000 2 277 200,80 14/03/2022 177 2 000 1 173 000,00 09/03/2022 81 7 000 4 104 753,00 15/03/2022 219 4 320 2 517 639,80 10/03/2022 15 1 000 594 000,00 18/03/2022 185 2 000 1 253 200,00 11/03/2022 75 5 000 3 025 500,00 21/03/2022 111 1 000 637 000,00 14/03/2022 255 3 000 1 799 600,00 23/03/2022 198 3 000 1 882 600,00 15/03/2022 171 4 000 2 359 000,00 24/03/2022 167 2 112 1 315 706,90 16/03/2022 316 7 320 4 518 959,90 25/03/2022 88 1 000 629 000,00 18/03/2022 11 3 000 1 901 000,00





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 9 729 283 957 178 391 168,80 Total 7 711 274 957 173 395 949,00 28/03/2022 1 1 000 635 700,00 21/03/2022 2 112 71 904,00 30/03/2022 176 2 000 1 324 000,00 22/03/2022 12 1 000 640 000,00 31/03/2022 270 4 000 2 610 720,70 24/03/2022 5 1 000 636 000,00 01/04/2022 114 1 000 643 000,00 25/03/2022 36 3 000 1 901 726,70 05/04/2022 135 1 000 657 000,00 28/03/2022 239 4 000 2 556 492,10 06/04/2022 279 4 000 2 584 000,00 29/03/2022 39 6 000 3 951 500,00 07/04/2022 23 2 000 1 255 000,00 31/03/2022 3 1 000 667 000,00 08/04/2022 13 1 000 625 000,00 01/04/2022 97 1 000 650 417,80 11/04/2022 148 3 000 1 858 000,00 04/04/2022 27 3 000 1 971 800,00 12/04/2022 95 2 000 1 220 600,00 05/04/2022 9 1 000 660 900,00 13/04/2022 160 3 000 1 860 400,00 08/04/2022 23 2 000 1 266 400,00 22/04/2022 31 3 000 1 914 957,70 11/04/2022 12 2 000 1 248 012,50 25/04/2022 109 7 000 4 337 730,40 12/04/2022 19 7 000 4 380 600,00 26/04/2022 61 3 000 1 831 700,00 13/04/2022 5 2 000 1 268 200,00 27/04/2022 136 2 000 1 220 000,00 14/04/2022 19 2 000 1 280 000,00 28/04/2022 226 3 310 2 038 650,00 22/04/2022 28 2 000 1 292 000,00 29/04/2022 21 1 690 1 046 910,00 25/04/2022 36 2 000 1 247 600,00 02/05/2022 159 3 000 1 835 400,00 26/04/2022 31 2 000 1 240 100,00 03/05/2022 4 2 000 1 206 000,00 27/04/2022 57 3 000 1 851 518,40 04/05/2022 87 1 000 596 000,00 28/04/2022 118 2 000 1 254 000,00 05/05/2022 217 4 000 2 332 000,00 29/04/2022 17 2 000 1 252 000,00 06/05/2022 92 4 000 2 253 500,50 02/05/2022 63 2 000 1 228 000,00 09/05/2022 73 4 170 2 289 766,00 03/05/2022 26 1 000 613 000,00 12/05/2022 288 5 000 2 758 000,00 04/05/2022 11 1 000 606 000,00 16/05/2022 22 1 000 575 000,00 05/05/2022 66 1 000 600 000,00 18/05/2022 194 3 153 1 832 744,10 09/05/2022 22 170 95 472,00 19/05/2022 184 4 000 2 266 200,60 10/05/2022 26 4 000 2 219 300,00 20/05/2022 186 4 000 2 230 000,00 11/05/2022 113 5 000 2 825 500,00 23/05/2022 170 2 000 1 109 410,30 12/05/2022 216 5 000 2 815 315,00 24/05/2022 153 3 000 1 646 500,00 13/05/2022 69 3 000 1 719 900,00 25/05/2022 177 3 000 1 629 173,30 16/05/2022 5 1 000 580 400,00 31/05/2022 286 3 000 1 802 000,00 17/05/2022 249 3 000 1 763 000,00 01/06/2022 49 2 000 1 198 000,00 18/05/2022 31 153 91 188,00 03/06/2022 11 1 000 608 000,00 20/05/2022 42 2 000 1 136 363,90 07/06/2022 52 3 000 1 809 793,80 23/05/2022 14 2 000 1 125 300,00 08/06/2022 39 2 544 1 534 057,00 24/05/2022 183 3 000 1 669 005,60 09/06/2022 54 4 200 2 466 920,00 25/05/2022 284 4 000 2 208 521,80 10/06/2022 114 5 800 3 340 995,20 26/05/2022 217 4 000 2 255 500,00 13/06/2022 63 5 000 2 779 400,00 27/05/2022 98 5 000 2 934 280,00 14/06/2022 46 3 000 1 632 700,00 30/05/2022 223 4 000 2 429 300,00 15/06/2022 11 1 000 545 000,00 31/05/2022 112 1 000 605 875,40 16/06/2022 48 3 000 1 627 300,00 01/06/2022 168 2 000 1 212 000,00 20/06/2022 41 2 000 1 078 796,40 02/06/2022 22 2 000 1 212 000,00 22/06/2022 36 2 000 1 089 000,00 03/06/2022 12 1 000 614 400,00 23/06/2022 12 1 000 546 400,00 06/06/2022 18 1 000 615 000,00 27/06/2022 65 4 000 2 341 000,00 07/06/2022 2 1 000 608 400,00 ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 9 729 283 957 178 391 168,80 Total 7 711 274 957 173 395 949,00 29/06/2022 23 2 000 1 164 910,00 08/06/2022 4 544 334 016,00 30/06/2022 25 3 000 1 716 000,00 09/06/2022 25 2 000 1 193 000,00 15/06/2022 30 2 000 1 106 148,70 17/06/2022 49 3 000 1 642 733,60 20/06/2022 17 1 000 550 000,00 21/06/2022 125 5 000 2 770 913,00 22/06/2022 54 2 000 1 107 400,00 23/06/2022 79 4 000 2 240 300,00 24/06/2022 67 4 000 2 319 500,00 27/06/2022 5 2 000 1 197 000,00 28/06/2022 11 2 000 1 179 700,00 29/06/2022 34 2 000 1 180 167,00 30/06/2022 145 3 000 1 729 900,00

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans et Château Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

“ Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.lvmh.fr). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH. ”

