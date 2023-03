LVMH : Laurent Mignon pourrait rejoindre le CA

LVMH fait savoir que la nomination de Laurent Mignon au conseil d'administration sera proposée à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale du groupe qui se tiendra le 20 avril 2023.



Laurent Mignon occupe depuis le 2 décembre 2022 la fonction de Président du Directoire de Wendel, l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe.



Avant de rejoindre Wendel, Laurent Mignon a exercé au sein du Groupe BPCE, de 2009 à 2022, en qualité de Directeur général de Natixis et membre du Comité de direction générale de BPCE de 2009 à mai 2018, et de

Président du Directoire du Groupe BPCE de mai 2018 à décembre 2022.





