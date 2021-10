LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : 10 octobre 2021 Parfums Christian Dior annonce l'arrivée de Francis Kurkdjian comme Directeur de la Création Parfum

Parfums Christian Dior annonce la nomination de Francis Kurkdjian en tant que Directeur de la Création Parfum. Il dirigera la création des fragrances de la Maison.

Directeur Artistique et Parfumeur-Créateur de Maison Francis Kurkdjian, qu'il a co-fondée en 2009 avec Marc Chaya et qui fait partie du groupe LVMH depuis 2017, Francis Kurkdjian occupe aujourd'hui une place de tout premier plan dans l'univers de la parfumerie internationale. Il demeurera Directeur Artistique de Maison Francis Kurkdjian.

Talent précoce, il signe à seulement 25 ans Le Male de Jean Paul Gaultier, son premier parfum masculin, qui propulse sa carrière. Artiste passionné et parfumeur au savoir-faire singulier, il n'a eu de cesse depuis ce succès de renouveler l'idée même du parfum, en ouvrant notamment en 2001 son atelier de parfum sur-mesure.

Il se distingue également en créant des sillages marquants pour des Maisons mythiques telle que Dior, déjà, pour qui il compose Eau Noire et Cologne Blanche au sein de la Collection Privée Christian Dior. En 2008, il est le Lauréat de l'Oscar Cosmétique Magazine du Meilleur Parfumeur et nombre de ses fragrances sont récompensées par des prix internationaux. En 2009, il est élevé au rang de Chevalier des Arts et des Lettres.

Désireux d'élargir les champs des possibles du parfum, Francis Kurkdjian insuffle une dimension artistique à la création olfactive. Il développe de nombreuses collaborations avec des artistes de renom comme Sophie Calle ou encore le chorégraphe Christian Rizzo. Dans une même quête esthétique, il est l'auteur d'installations et de performances olfactives remarquéesau Grand Palais comme au Château de Versailles, lieu de prédilection qu'il partage avec la Maison Dior.

Laurent Kleitman, Président-directeur général de Parfums Christian Dior déclare : « Parfumeur visionnaire, artiste passionné, Francis Kurkdjian saura apporter aux parfums Dior toute son énergie créatrice, son savoir-faire et son exigence pour signer les futurs sillages Dior qui vont conquérir le monde. Francis bâtira ses réalisations sur un héritage olfactif immense, autant ancré dans l'utilisation des fleurs d'exception, que dans des actes créatifs audacieux de la Maison depuis 1947. »

Francis Kurkdjian ajoute : « C'est un grand honneur pour moi de rejoindre Parfums Christian Dior, une Maison riche d'une histoire inspirante et animée par un esprit créatif résolument tourné vers l'avenir. Je me réjouis aujourd'hui d'y apporter ma vision grâce à mes créations olfactives. Travailler pour la Maison Dior tout en continuant à créer pour ma propre Maison est un immense privilège. Je tenais à remercier sincèrement Monsieur Arnault pour la confiance qu'il m'accorde à nouveau au sein du groupe LVMH tout comme je remercie chaleureusement Claude Martinez, Stéphanie Medioni, Laurent Kleitman et Marc Chaya pour leur soutien. »

Francis Kurkdjian prend la suite de François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior depuis 2006.

Créateur au talent d'exception, François Demachy a su revisiter avec audace les grands sillages du patrimoine Dior comme J'adore ou Miss Dior, tout en explorant de nouvelles voies avec les fragrances de La Collection Privée Christian Dior. Sauvage, véritable phénomène mondial lancé en 2015, fragrance masculine la plus vendue au monde, reste à ce jour son succès le plus fulgurant. Grassois amoureux des fleurs, il a tout particulièrement œuvré pour offrir aux parfums Dior les plus beaux ingrédients en multipliant, entre autres, des partenariats exclusifs avec de jeunes producteurs de fleurs grassois.

« François Demachy restera un des noms les plus marquants parmi celles et ceux qui ont contribué à faire briller cet « esprit Dior » unique, à en perpétuer le rêve. Ses sillages sont des trésors qui vont sans nul doute traverser le temps. Cela aura été une aventure extraordinaire et un grand honneur de travailler à ses côtés, à Paris comme à Grasse », affirme Laurent Kleitman.