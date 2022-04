LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 11 avril 2022 « Conversations Ex Situ », la collaboration artistique du plasticien Jérémy Gobé et de cinq artisanes de La Fabrique NOMADE, initiée par , sera présentée à Venise dans le cadre d'Homo Faber, Exposition Internationale dédiée à l'artisanat

« Conversations Ex Situ » témoigne de la volonté de LVMH de s'engager toujours davantage dans la pérennisation et la valorisation des métiers de l'artisanat. Cette collaboration inédite s'inscrit dans le cadre de son programme des Métiers d'Excellence LVMH qui vise à promouvoir les savoir-faire auprès d'un plus large public, d'en assurer la transmission et de mettre en lumière celles et ceux qui les exercent. L'œuvre souligne à elle seule trois engagements clés pour le Groupe, autour de la protection de la biodiversité, la préservation et la transmission de savoir-faire et l'engagement sociétal, qui se traduit notamment avec le soutien de l'association La Fabrique NOMADE, qui agit pour l'insertion des réfugiés artisans d'art. Le parcours d'exposition de cette œuvre, lancé par LVMH auprès d'un public d'art contemporain lors de la FIAC 2021 à Paris, continue auprès d'un public passionné d'artisanat, à Homo Faber à Venise, du 10 avril au 1er mai 2022. Elle sera ensuite exposée à la Biennale Internationale des Métiers d'Art et Création, Révélations, en juin à Paris.

Conversation Ex Situ, une collaboration artistique exceptionnelle et porteuse de sens

En 2021, les Métiers d'Excellence LVMH ont invité Jérémy Gobé, artiste plasticien de renommée internationale, à conjuguer sa vision artistique avec le savoir-faire de cinq artisanes accompagnées par La Fabrique NOMADE : Anna-Karina Raga (bijoutière), Faten Al Ali (mosaïste), Fiorella Gonzalez (crocheteuse), Ghazaleh Esmailpour Qouchani (bijoutière), Serap Karabulut (brodeuse). Originaires de cinq pays différents (Venezuela, Syrie, Pérou, Iran et Turquie), elles ont une histoire personnelle forte, émouvante, se reconstruisant aujourd'hui en France grâce à leur métier, l'artisanat. A travers cette collaboration, La Fabrique NOMADE a joué un véritable rôle de trait d'union entre l'artiste et les artisanes mais aussi de passerelle entre savoir-faire et art, en les accompagnant dans la réalisation de l'œuvre de Jérémy Gobé, abritée tout au long du projet sous les arcades de l'association au Viaduc des Arts à Paris.

« La connaissance de notre passé et de nos savoir-faire traditionnels permet d'innover aujourd'hui pour créer le monde de demain. », dit l'artiste Jérémy Gobé.

Au-delà de la valorisation des savoir-faire et de leurs détenteurs, Jérémy Gobé et les artisanes questionnent ensemble le lien entre la création et le geste, l'innovation et la tradition, l'artiste et l'artisan, la sauvegarde de la biodiversité et celle des identités mises à mal par des parcours migratoires. De cette collaboration sont nées ces « Conversations Ex Situ », plusieurs créations individuelles faisant partie d'un ensemble, tels des polypes de corail, qui, réunis avec d'autres et partageant le même squelette, forment un récif. L'installation comprend cinq livres qui retracent le processus de fabrication du projet, ainsi que les biographies de chaque artisane, recueillis par l'artiste.

Cette œuvre sera présentée dans l'espace Next of Europe de l'exposition Homo Faber, à la Fondation Giorgio Cini.

Le groupe LVMH, Jérémy Gobé, La Fabrique NOMADE et ses artisanes, présents à l'exposition internationale Homo Faber pour affirmer leurs engagements à travers une œuvre tridimensionnelle

La participation du Groupe à l'exposition Homo Faber en Italie s'inscrit dans une démarche globale de valoriser l'œuvre « Conversations Ex Situ » auprès d'un public expert de l'artisanat. Faisant écho aux valeurs de LVMH, cette collaboration autour de la thématique du corail traduit l'engagement commun de ses parties-prenantes envers la protection de la biodiversité, la préservation et la transmission de savoir-faire et l'engagement sociétal. Cette œuvre tridimensionnelle rappelle la responsabilité du Groupe.

Les temps forts

9 avril 2022 à 9h30 : conférence d'ouverture de l'exposition Homo Faber, en présence du président de la Fondation Cini, le vice-président de la Michelangelo Foundation, le maire de Venise, des représentants du gouvernement italien et d'Inès Mesmar, fondatrice de La Fabrique NOMADE

: conférence d'ouverture de l'exposition Homo Faber, en présence du président de la Fondation Cini, le vice-président de la Michelangelo Foundation, le maire de Venise, des représentants du gouvernement italien et d'Inès Mesmar, fondatrice de La Fabrique NOMADE 9 avril 2022 de 14h30 à 20h30 : vernissage de l'exposition Homo Faber en présence de l'artiste Jérémy Gobé, l'équipe de La Fabrique NOMADE et des Métiers d'Excellence LVMH

: vernissage de l'exposition Homo Faber en présence de l'artiste Jérémy Gobé, l'équipe de La Fabrique NOMADE et des Métiers d'Excellence LVMH 10 avril 2022 à 10h : ouverture officielle de l'exposition Homo Faber au grand public - exposition de l'œuvre « Conversations Ex Situ » dans l'espace Next of Europe

: ouverture officielle de l'exposition Homo Faber au grand public - exposition de l'œuvre « Conversations Ex Situ » dans l'espace Next of Europe 13 avril 2022 à 17h30: conférence « Conversations Ex Situ, quand l'artisanat et l'art collaborent au service de la défense des savoir-faire, de la biodiversité, et des parcours d'exil » avec Inès Mesmar, Jérémy Gobé et Anna-Karina Raga, dans l'Auditorium The Squero.

La prochaine collaboration artistique des Métiers d'Excellence (2022/2023) mettra le savoir-faire italien à l'honneur

Les collaborations artistiques annuelles initiées par les Métiers d'Excellence LVMH font dialoguer artistes et artisans, soulignant la vision, la créativité et l'expertise de chacun. Suite au succès de cette première œuvre, les Métiers d'Excellence LVMH travaillent actuellement à une deuxième édition qui mettra à l'honneur l'Italie, à travers le talent de l'artiste Francesca Pasquali, dont le travail explore les rapports entre les éléments naturels et artificiels de notre quotidien en particulier par l'utilisation de matériaux industriels recyclés et de matières organiques, et Simona Iannini, virtuose du tombolo aquilano, une technique traditionnelle de dentelle du 15e siècle.

Pour donner vie à cette future œuvre, Francesca Pasquali et Simona Iannini souhaitent s'inscrire dans une démarche collective en organisant une collecte publique de fuseaux en bois traditionnels utilisés dans la technique du tombolo. Ces derniers seront intégrés à leur œuvre finale. Les donateurs pourront y associer le nom de l'ancien propriétaire du fuseau, apportant ainsi une note collective à la réalisation de cette œuvre. Le public souhaitant participer peut adresser ses fuseaux soit par voie postale à l'Istituto dei Mestieri d'excellenza, Manifattura Tabacchi Via delle Cascine 35, 50144 Firenze ou les déposer à la Fiera Manidoro qui se tiendra du 29 avril au 1er mai à Bellaria Igea Marina (https://manidorofiera.it/).

Cette pièce sera révélée en fin d'année 2022, puis suivra un parcours d'exposition dans différentes galeries en Italie et en France. En parallèle de cette tournée, des ateliers de sensibilisation à l'art et au savoir-faire seront animés par l'artiste et l'artisane auprès de jeunes étudiants.

Dialogue entre art et artisanat

L'artiste Jérémy Gobé

Le travail de l'artiste Jérémy Gobé traduit une vision d'un art « dans la vie », qui ne reproduit pas le passé mais le continue. S'inspirant des savoir-faire anciens, il imagine des solutions globales aux problématiques contemporaines. En 2017 il crée « Corail Artefact », un projet qui associe l'art, les savoir-faire, la science, l'industrie et l'éducation pour sauver les barrières de corail.

La Fabrique NOMADE

Soutenue par LVMH depuis 2019, cette association agit pour l'insertion professionnelle des artisans d'art réfugiés et migrants en France et défend un nouveau modèle d'intégration, pour permettre à ces individus de reprendre leur métier, trouver leur juste place dans la société et donner un nouveau sens à leur vie après l'exil.

Les Métiers d'Excellence LVMH

Les Métiers d'Excellence représentent, au sein de LVMH, 80 000 femmes et hommes à travers le monde et plus de 280 métiers de savoir-faire dans la Création, l'Artisanat et l'Expérience Client.

Les Métiers d'Excellence ont pour mission de :