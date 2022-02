LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 11 février 2022 The Doers, la nouvelle série sur les collaborateurs de

A travers « The Doers », série inédite diffusée sur nos réseaux sociaux, le Groupe donne la parole à celles et ceux dont le quotidien est riche de sens par l'exercice de leur métier. Dans un cadre hors du temps, un collaborateur est invité à se livrer sur son métier, sur la passion qui l'anime chaque jour, l'inspire et lui permet de traverser les périodes de turbulence.

Alors que la crise ravive la question de la quête de sens au travail, LVMH a souhaité donner la parole à celles et ceux qui font la richesse du Groupe, ses collaborateurs. Qu'ils soient en lien direct avec le produit, ou en aval, auprès de nos clients, ou encore qu'ils occupent une des nombreuses fonctions supports toutes aussi essentielles à nos activités, tous partagent la même passion pour leur métier, pour leur Maison et pour les équipes avec qui ils collaborent.

Le premier épisode est consacré aux métiers de la vente. Plus de 60 000 collaborateurs y consacrent toute leur énergie dans nos quelque 5 000 boutiques à travers le monde. Sophie Aubin, directrice du magasin flagship Louis Vuitton des Champs Elysées à Paris s'est prêtée au jeu. Dans un espace hors du temps qui invite à la discussion, elle livre un témoignage inspirant sur ce qui fait la spécificité des métiers de la vente et la façon dont elle a fait face aux confinements successifs. Privés de ce qui fait la quintessence de leur métier, la relation physique au client, les vendeurs ont dû réinventer leur quotidien… et le réenchanter !

Le deuxième épisode s'articule autour du lancement de Nona Source, la première plateforme de revente en ligne de matières exceptionnelles issues des Maisons de Mode et Maroquinerie de LVMH. Créée par des collaborateurs du Groupe dans le cadre du programme d'intrapreneuriat DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur), Nona Source s'inscrit dans la stratégie environnementale de LVMH pour révolutionner le sourcing et promouvoir l'économie circulaire.

Dans ce troisième épisode, Caroline Fiot raconte avec passion son métier d'œnologue pour la maison Ruinart. De la vigne aux comités de dégustation, elle raconte les étapes nécessaires à l'élaboration d'un champagne d'exception. Oscillant entre l'art et la science, son expertise est nourrie par les missions de communication et de Recherche & développement qui rythment son quotidien tout entier dédié aux défis d'une viticulture durable.

Dans ce quatrième épisode, Valentina Bossi, Head of Fabric Sales Europe & Head of Sustainability, offre un témoignage inspirant où quête de l'excellence et protection de l'environnement ne font qu'un. Guidée par son engagement et son expertise, elle accompagne au quotidien les équipes à chaque étape, de l'élaboration des matières les plus nobles à la distribution en boutique, en passant par la fabrication de produits et textiles d'exception.