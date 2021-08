LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 12 août 2021 Dans le cadre de la Journée Internationale de la Jeunesse, et ses Maisons réaffirment leur engagement en faveur de l'égalité des chances et l'éducation

En lien avec ses valeurs de transmission, le groupe LVMH œuvre depuis de nombreuses années à promouvoir l'égalité des chances, l'accès à l'emploi et l'éducation de la jeunesse. Dans le contexte sanitaire actuel, le Groupe et ses Maisons continuent à renforcer leur engagement à travers de multiples initiatives. Tour de table des actions à travers le monde.

L'engagement du groupe LVMH s'ancre dans une volonté d'accompagner les jeunes dans leur développement et c'est pourquoi, depuis 16 ans, LVMH est sur le podium du classement français des employeurs préférés des étudiants en école de commerce et management, selon Universum. L'attractivité du groupe et la portée de ses actions ont permis en 2020 à plus de 4900 stagiaires et apprentis de se former au sein de cet écosystème unique et à plus de 850 jeunes diplômés d'intégrer ses rangs.

Dans l'optique de continuer à soutenir les futures générations de talents, LVMH a ajouté une nouvelle dimension à son programme international INSIDE LVMH, qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'approfondir leur compréhension des métiers et des carrières au sein de l'industrie du luxe. Il s'agit d'une plateforme digitale accessible aux étudiants du monde entier : www.insidelvmh.com.

Elle offre une sélection de contenus et d'évènements exclusifs, ainsi qu'un accès à une certification dans le luxe développée avec les écoles dont le groupe LVMH est partenaire. Depuis son lancement en mars 2021, la plateforme compte plus de 16 000 inscrits, dont plus de 3000 ont déjà obtenu leur certificat INSIDE LVMH, lors de la première session de juin et juillet 2021. Une nouvelle session sera lancée en octobre.

A travers le monde, les Maisons travaillent en étroite collaboration avec des acteurs locaux que ce soit dans le cadre de partenariats de longue date ou de nouveaux projets.

Aux Etats-Unis, la Maison Tag Heuer poursuit son travail avec l'association United Way of NYC, qui accompagne dans leur parcours scolaire des élèves défavorisés. Grâce à cette collaboration, une nouvelle bibliothèque a été inaugurée en juin 2021 au sein du centre communautaire de Mill Brook, dans le sud du Bronx. Par ailleurs, Louis Vuitton Americas a entamé un projet avec l'association A Better Chance, promouvant des initiatives axées sur la diversité, l'inclusivité et l'équité. Quant à la Maison Tiffany & co, 25 de leurs collaborateurs ont œuvré pour l'association Lower Eastside Girls Club, en accompagnant régulièrement des lycéennes et étudiantes à risque et en prenant part à des programmes éducatifs divers.

De l'autre côté du globe en Asie-Pacifique, Sephora Chine a développé le programme Smile en 2015, aux côtés de l'association Operation Smile, qui œuvre pour que des enfants atteints de fente labio-palatine puissent être opérés. A ce jour, plus de 1000 opérations ont pu être programmées.

La maison DFS Bali, quant à elle, continue de soutenir des orphelinats, grâce à des actions à visée éducative. Dernière en date : les collaborateurs ont distribué des cadeaux éducatifs à tous les enfants pour les fêtes de fin d'année. La Maison accompagne également la population de l'île de Guam, qui pâtit encore de la Covid-19. Pour ce qui est de DFS Chine, depuis 2018, la Maison est membre à part entière du projet WeCan, en partenariat avec le Buddhist Sum Heung Lam Memorial College, qui vise à soutenir les étudiants défavorisés et s'assurer qu'ils puissent poursuivre leurs études supérieures. Enfin, DSF Australie travaille étroitement avec deux associations caritatives Camp Quality et Make a Wish. La Maison prend part aux événements dédiés aux familles qui font face à la maladie et aux actions de collecte de fond.

En Italie, Bvlgari soutient depuis 2009 l'association Save the Children pour venir en aide aux enfants en difficulté grâce à un accès à l'éducation. Au fil de ces 12 ans d'engagement, plus de 1,5 million d'enfants ont pu se construire un avenir meilleur.

En France, le groupe LVMH continue son partenariat avec l'association Nos Quartiers ont des Talents, qui propose à des jeunes diplômés issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes d'être parrainés par un cadre du Groupe. En 2021, 162 collaborateurs se sont mobilisés pour les accompagner dans la construction de leur carrière professionnelle. De même à Sciences Po Paris, le groupe LVMH soutient le programme « Conventions d'éducation prioritaire » via du mentorat et des bourses d'études. Depuis 11 ans, LVMH a noué un partenariat avec les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil en Seine-Saint-Denis (banlieue de Paris) visant l'insertion de jeunes issus de quartiers défavorisés et contribuant ainsi à la cohésion sociale. Par exemple, depuis 2010, ce sont près de 1500 collégiens des deux villes qui ont participé à des stages d'observation au sein du groupe LVMH. Par ailleurs, dans le cadre du défilé Cultures et Création de Montfermeil, le Groupe remet le « Prix RSE Jeune Talent LVMH » à un créateur amateur qu'il accompagne dans la construction de son projet professionnel.

Enfin, en 2008, LVMH a cofondé l'association Arpejeh (« Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés »). Par conséquent, les Maisons du groupe LVMH accueillent régulièrement de jeunes stagiaires en situation de handicap (14 en 2020-2021) et organisent des binômes de mentorat. En mars 2021, la semaine des métiers des Maisons LVMH / Arpejeh a permis à neuf Maisons de présenter la spécificité de leurs métiers à 216 jeunes.

En Afrique du Sud, la Maison Dior soutient le CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project Youth) Leadership Program depuis de nombreuses années. Plus récemment, le programme a développé des bourses d'étude afin d'accompagner les leaders de demain, qui souvent sont de jeunes femmes reconnues pour leur engagement et leurs activités au sein de communautés locales en Afrique. La Maison s'est engagée à couvrir les bourses de 2021 pour une période de quatre ans.

A portée internationale, on ne présente plus l'engagement de Louis Vuitton aux côtés de l'UNICEF en faveur des enfants touchés par les conflits et catastrophes naturelles. Depuis son lancement, ce partenariat a permis de collecter près de 13 millions de dollars pour les enfants en situation d'urgence.