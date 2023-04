LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 14 avril 2023 Métiers d'Art annonce son partenariat avec Kuroki, expert du denim japonais

LVMH Métiers d'Art annonce son premier partenariat au Japon avec Kuroki, manufacture de denim à la réputation internationale. Après la création de LVMH Métiers d'Art Japan en décembre 2022 et avec ce partenariat, LVMH confirme son engagement envers le savoir-faire traditionnel japonais.

La manufacture Kuroki est située au cœur de la préfecture d'Okayama, reconnue pour accueillir le meilleur de la création en denim. Kuroki se consacre à l'excellence de la teinture et du tissage du denim. Alliant une expertise unique et un savoir-faire traditionnel perpétué au fil des années à des technologies innovantes, les équipes continuent de repousser les limites de leur expertise en développant des matières toujours plus créatives. Ensemble, LVMH Métiers d'Art et Kuroki ont pour objectif de promouvoir le caractère unique du denim japonais et d'assurer la pérennité de ce savoir-faire. Ce partenariat a également pour ambition d'avoir un impact positif sur l'ensemble de cet écosystème d'excellence, de stimuler la créativité et l'innovation tout en créant une matière à la qualité unique.

« C'est un honneur de recevoir cette opportunité de rejoindre la communauté de LVMH Métiers d'Art en tant que première manufacture japonaise partenaire. Je suis fier et heureux que notre savoir-faire soit compris et valorisé de la sorte. J'espère que ce partenariat sera une nouvelle occasion de montrer au monde la haute qualité et l'attractivité du Made in Japan » a déclaré Tatsushi Kuroki, président de Kuroki

A travers ce partenariat, Kuroki renforce non seulement ses liens avec les Maisons LVMH, mais rejoint également une communauté de métiers diversifiés afin de favoriser des associations inter-industrielles, des échanges de techniques et de savoir-faire entre artisans et manufactures, et ouvrir le champ des possibiles.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Kuroki au sein de notre communauté LVMH Métiers d'Art. Ce partenariat renforcera les liens étroits que notre Groupe et nos Maisons ont tissés avec le Japon, et nous sommes impatients d'écrire ensemble les premières pages de notre histoire dans ce pays riche de tant de savoir-faire traditionnels uniques. Kuroki détient un savoir-faire exceptionnel dans l'univers du denim - une matière textile fascinante. Grâce à leur esprit ingénieux et créatif, ils enrichiront la créativité et l'audace de notre artisanat car nous sommes convaincus qu'il y aura de nombreuses synergies à développer dans notre réseau de fabricants et d'artisans » a souligné Matteo De Rosa, CEO de LVMH Métiers d'Art.