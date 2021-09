LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 16 septembre 2021 recrute pour sa Maison des Startups

Le groupe LVMH a lancé une nouvelle campagne pour recruter les 25 startups qui rejoindront La Maison des Startups à Station F, le plus grand incubateur de startups au monde, à compter de janvier 2022. Les entrepreneurs peuvent soumettre leur candidature en ligne jusqu'au 25 octobre. Un programme qui accompagne depuis 2017 cinquante startups par an.

La Maison des Startups a pour objectif d'accélérer la collaboration entre les Maisons du groupe LVMH et les startups afin de concevoir des produits et des services novateurs pour l'industrie du luxe. Ce programme répond à des enjeux tels que la notoriété de la marque, l'utilisation des données et l'intelligence artificielle, les opérations et la chaîne d'approvisionnement ou encore la durabilité des matières premières. Sa spécificité est d'être multisectoriel, en regroupant des entrepreneurs dont les innovations sont applicables à toutes les activités des Maisons. Chaque startup développe ainsi des solutions adaptées aux problématiques rencontrées par les Maisons du Groupe pour façonner l'expérience client de demain.

Au-delà d'un espace de travail propice à la créativité et à l'innovation, ce programme offre aux participants un cadre unique pour découvrir les enjeux du luxe et l'écosystème des 75 Maisons du Groupe. Grâce à un programme varié, il permet de maximiser le nombre et la qualité des interactions entre les startups et les Maisons de LVMH. Les entrepreneurs bénéficient en outre de coaching individualisé, d'un accompagnement avec les experts de LVMH, de sessions de pitch pour présenter leur projet et recueillir les conseils des Maisons ou de networking afin de rencontrer les autres startups et collaborer avec elles.

Au travers de ce programme d'accélération, LVMH réaffirme son attachement à ses valeurs d'esprit entrepreneurial, d'excellence et d'innovation. Ces valeurs inspirent et guident les Maisons dans leur quête vers l'excellence en instaurant un dialogue ininterrompu entre tradition et modernité. L'innovation est mise à l'honneur lors de plusieurs événements qui sont autant d'opportunités de rejoindre La Maison des Startups. LVMH décerne en effet chaque année l'Innovation Award lors du salon VivaTech, le rendez-vous annuel de la transformation digitale qui réunit les startups et les acteurs clés de l'innovation. DARE LVMH (Disrupt, Act, Dare to be an Entrepreneur) est pour sa part un programme pour accélérer le développement des projets des intrapreuneurs du groupe.