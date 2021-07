LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 20 juillet 2021 Virgil Abloh et annoncent un renforcement de leur partenariat

LVMH deviendra l'actionnaire majoritaire de Off-White™️ tandis que LVMH et Virgil Abloh poursuivront de nouveaux projets communs dans le luxe.

Virgil Abloh et LVMH ont annoncé ce jour un accord définitif dans lequel LVMH devient actionnaire majoritaire de Off-White LLC, propriétaire de la marque Off-White™️. LVMH détiendra alors 60% de la marque et M. Abloh 40%. Virgil Abloh demeure directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013.

Le partenariat entre Virgil Abloh et LVMH a débuté en mars 2018 lorsqu'il a été nommé Directeur Artistique Homme pour Louis Vuitton. M. Abloh continuera d'exercer cette mission chez Louis Vuitton.

Par ailleurs, LVMH et M. Abloh se sont mis d'accord pour étendre encore leur collaboration. Cet accord prévoit de s'appuyer sur l'expertise du Groupe LVMH pour lancer ensemble de nouvelles marques mais également développer des partenariats avec des marques existantes dans différents secteurs, au-delà de celui de la mode. Les premières discussions sur ces sujets ont déjà démarré.

Virgil Abloh, Bernard Arnault et LVMH sont heureux de renforcer cette relation en ouvrant un nouveau chapitre de leur histoire commune.

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat, déjà très fructueux, avec Virgil. Aujourd'hui, nous sommes des témoins privilégiés de son travail créatif et de sa vision exceptionnelle à travers tout ce qu'il réalise avec nous chez Louis Vuitton. Nous allons soutenir Virgil et son équipe pour faire croître encore Off-White™️et nous avons hâte qu'il puisse exprimer avec nous sa sensibilité unique dans d'autres projets qui toucheront l'univers du luxe dans son ensemble. »

Michael Burke, Président-directeur général de Louis Vuitton, a déclaré : « Des défilés de mode révolutionnaires à la création d'une nouvelle grammaire de la mode masculine contemporaine, Virgil a d'ores et déjà laissé une empreinte durable sur la Maison Louis Vuitton. En faisant tomber les frontières et en diffusant une vision profondément inclusive, Virgil a étendu la portée de l'univers du luxe de Louis Vuitton. Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu'à présent et très enthousiastes à l'idée d'ouvrir de nouvelles voies ensemble. »

Virgil Abloh, directeur de la création et fondateur de Off-White™️, et directeur artistique Homme pour Louis Vuitton, a déclaré : « Depuis près d'une décennie, nous avons construit Off-White™️ comme une marque responsable aux prises avec les préoccupations de notre génération afin de remettre en question le statu quo. LVMH nous apporte la puissance et la dimension nécessaires pour accélérer notre élan et faire de Off-White™️ une véritable marque de luxe aux multiples catégories et produits. » Il a ajouté : « Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec LVMH sur d'autres collaborations possibles - le fruit de l'excellente relation que j'entretiens avec LVMH, Bernard Arnault, Michael Burke chez Louis Vuitton, et d'autres. Je suis également honoré de pouvoir utiliser ce partenariat pour approfondir mon engagement de longue date visant à offrir de nouvelles opportunités au plus grand nombre et à favoriser plus d'équité et d'inclusion dans notre secteur. Il s'agit d'une nouvelle tribune exceptionnelle pour porter beaucoup plus haut les transformations déjà mises en place ensemble. »

New Guards Group restera un partenaire opérationnel pour Off-White™ via son accord de licence avec Off-White LLC.

La transaction par laquelle LVMH investit dans Off-White™️ est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée sous 60 jours.

OFF WHITE

Créé en 2013, Off-White™ définit la zone grise entre le noir et le blanc en tant que couleur. Sous cette marque, des collections saisonnières de vêtements, objets, meubles et ouvrages pour hommes et femmes traduisent une vision de la culture actuelle. Les collections sont intégrées dans une histoire récurrente qui mettent l'accent sur la création de vêtements qui ont une identité de par leur design. Avec un studio basé à Milan, en Italie, la marque exploite l'histoire et l'artisanat du pays tout en offrant une perspective globale en termes de design et de tendances. Avec une vision claire mêlant la façon dont les vêtements sont portés et l'expression artistique de la haute couture, le directeur créatif et designer Virgil Abloh explore les concepts du domaine de la culture des jeunes dans un contexte contemporain.