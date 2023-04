LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 21 avril 2023 Publication du Rapport d'Engagement 2022 de

Avec la publication de son troisième Rapport d'engagement, LVMH détaille la stratégie déployée par le Groupe en 2022 et ses initiatives d'engagements. Au-delà de sa performance financière, LVMH est aussi un groupe responsable tant en matière sociale qu'environnementale et culturelle.

« À quoi bon savoir faire rêver avec des produits magnifiques s'ils ne respectent pas les plus hauts standards sociaux et environne­mentaux ? » relève Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, dans son message d'introduction. Au terme d'une année 2022 marquée par une forte reprise de l'activité et dont les résultats record attestent, une nouvelle fois, de la performance de son modèle, le Groupe donne une place centrale à son engagement en matière sociale, environnementale et culturelle. « Notre réussite n'a d'intérêt que si elle est vertueuse, explique Bernard Arnault. Elle ne peut être pérenne que si elle est juste. Elle n'en sera que plus éclatante si elle bénéficie à tous. Pour nous, nos collaborateurs, nos clients bien sûr, nos parties prenantes aussi, pour notre avenir surtout. C'est agir en pensant au bien commun ; c'est aussi faire que notre succès rayonne au-delà de notre sphère naturelle. »

LVMH, compte aujourd'hui près de 200 000 col­laborateurs à travers 80 pays. « Un effectif jamais atteint », relève Chantal Gaemperle, Directrice Ressources Humaines & Synergies de LVMH dans son édito. « Nos talents ont été plus que jamais décisifs dans la reprise de l'activité : ce sont eux qui nous ont permis de faire toute la différence. Ils sont au cœur de notre performance et de notre engagement. ». En matière de responsabilité sociale, le Groupe a lancé en 2022 une feuille de route mondiale Diversité & Inclusion. Ce plan d'action vise, parmi d'autres objectifs, à atteindre 50 % de femmes à des postes clés et l'équité salariale et à employer 2 % de personnes en situation de handicap dans l'effectif total. Une démarche d'engagement d'autant plus importante que le Groupe accueille des mil­liers de nouveaux collaborateurs chaque année, dont 39 000 jeunes en 2022. Avec la première tour­née You and ME, les Métiers d'Excellence ont accompagné l'année dernière cette dynamique de recrutement, indispensable à la trans­mission de savoir-faire, cruciaux pour la pérennité des Maisons. Ce salon de l'orientation et du recrute­ment des Métiers d'Excellence LVMH a attiré des milliers de futurs talents, suscitant parmi la jeune génération autant de vocations vers l'artisanat, la création et l'expérience client, avec à la clé 3 500 postes et formations à pourvoir.

En matière de politique environnementale, portée par Antoine Arnault, Image & Environnement LVMH, les résultats du programme d'action LIFE 360 témoignent de la mobilisation de l'ensemble du Groupe et de ses Maisons. Elle a permis la mise en place d'un plan de sobriété pour réduire de 10 % notre consommation énergétique entre octobre 2022 et octobre 2023 ainsi que la diminution de - 11 % d'émissions de GES liées à la consommation énergétique et de - 15 % liées au scope 3. « Faire évoluer les représentations de la beauté pour lier durabilité et désirabilité, rendre le modèle de la circularité incontournable, promouvoir un autre type de relation à la nature et au vivant » est l'engagement pris par le Groupe. Les actions en faveur de la biodiversité, présentées à l'occasion de la COP 15, se sont accélérées avec notamment le renforcement de la coopération de LVMH avec l'UNESCO sur des projets visant à minimiser les conséquences du changement climatique sur la diversité biologique et améliorer la résilience des écosystèmes. Le Groupe multiplie les dispositifs de recherche innovants également - agroforesterie, projets dédiés aux matières avec par exemple la transformation de kératine en fibres, recyclages et upcyclages qui accroissent la circularité créative, la durabilité relève du progrès continu. L'obtention d'un triple AAA (eau, biodiversité, climat) dans la notation du CDP est un signal fort et nous incite à aller encore plus loin.

Dernier volet de son engagement, LVMH a maintenu son action en faveur d'une création artistique accessible à tous. En matière de responsabilité culturelle, la Fon­dation Louis Vuitton a ainsi organisé 3 expositions exceptionnelles dédiées à la Collection Morozov, à Simon Hantaï et à Monet et Mitchell, vues par des mil­lions de visiteurs français et étrangers. Un succès qui exprime la vocation de LVMH de faire rayonner sa culture et de l'offrir au monde entier pour le faire rêver.