LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 22 avril 2022 s'associe à des laboratoires de recherche novateurs pour développer de nouveaux biomatériaux

A l'occasion de la Journée de la Terre, LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins, UAL, annoncent une collaboration stratégique majeure pour créer de nouveaux biotextiles grâce au potentiel de la recherche académique en sciences du design. Ce projet de recherche de deux ans développera de nouvelles fibres de fourrure destinées à la mode dans le secteur du luxe.

Pour la première fois, la kératine sera au cœur d'une étude visant à développer une fibre capable de reproduire différents matériaux de luxe tels que la fourrure. Cette collaboration entre différentes institutions, leaders mondiaux dans leurs domaines, vise à créer un produit totalement inédit qui contribue à protéger la planète.

Afin de préserver et régénérer l'environnement, il est essentiel de s'inspirer du monde du vivant et d'explorer de nouvelles méthodes de travail associant micro-organismes et systèmes biologiques. LVMH, incluant Fendi, et la Central Saint Martins, se sont engagés à faire avancer la recherche dans le luxe régénératif grâce à leur partenariat. Ce tout nouveau partenariat avec l'Imperial College London réunit l'expertise en biologie synthétique de leur Professeur Tom Ellis et les connaissances en biodesign de la Professeure Carole Collet de la Central Saint Martins, en vue de développer de nouveaux biomatériaux opérationnels pour le secteur du luxe.

« La stratégie environnementale LIFE 360 de LVMH comprend un programme de recherche et d'innovation dédié au luxe durable : l'invention de nouveaux matériaux, de nouvelles pratiques de régénération et de nouvelles technologies donnera la possibilité à nos Maisons de réaliser leurs ambitions climatiques et en biodiversité. Nous sommes heureux que le programme Central Saint Martins-LVMH dédié au luxe régénératif, Maison/0 mis en place en 2017, donne des résultats concrets comme cette initiative. Première en son genre, cette approche collaborative, avec Fendi et l'Imperial College London, permettra de créer de nouveaux biomatériaux cultivés en laboratoire », a déclaré Hélène Valade, Directrice Développement Environnement de LVMH.

« Depuis sa création en 1925, Fendi fait figure de chef de file en matière d'expérimentation en étant pionnier dans l'artisanat à la fois traditionnel et novateur, et proposant à nos clients les matériaux les mieux adaptés à leurs choix personnels. Nous sommes aujourd'hui activement et constamment engagés dans la recherche et le développement de nouvelles ressources qui permettent de proposer des options encore plus durables et nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape aux côtés d'institutions mondialement connues et de LVMH », a ajouté Serge Brunschwig, Président-directeur général de Fendi.

« La recherche en biodesign permettra de faire naître différentes perspectives et de passer à de nouveaux modèles de production inspirés par le vivant et son fonctionnement. Apprendre de la nature et travailler au croisement entre le design et la biotechnologie est essentiel dans l'exploration d'innovations aussi futuristes. Je me félicite donc de cette collaboration avec notre partenaire de la Maison/0, LVMH, et également Fendi et le Professeur Tom Ellis de l'Imperial College London pour réaliser un prototype de fibre de fourrure alternative cultivé en laboratoire pour le secteur du luxe », a déclaré Carole Collet, Professeure et Responsable du programme Design for Sustainable Futures à la Central Saint Martins, Directrice de Maison/0, plateforme créative Central Saint Martins-LVMH pour un luxe régénératif.

« Au cours de la dernière décennie, notre compréhension des matériaux biologiques et de la façon dont ils sont fabriqués par la nature s'est considérablement développée. Nous sommes aujourd'hui au moment idéal pour lancer cette idée de créer des fibres pour le secteur de la mode, fabriquées de façon durable à partir de microbes. Nous sommes ravis de débuter cette nouvelle collaboration avec LVMH, leader du luxe, Fendi, marque de mode à la renommée internationale, et l'experte mondiale en biodesign, la Professeure Carole Collet de la Central Saint Martins », a déclaré Tom Ellis, Professeur en ingénierie génomique synthétique au département de bio-ingénierie de l'Imperial College London.