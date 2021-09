LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 22 septembre 2021 prévoit 25 000 recrutements pour les moins de 30 ans d'ici à la fin 2022 et lance plusieurs initiatives d'accès à la formation et à l'emploi destinées aux jeunes dans toute leur diversité

Dans une période économique particulièrement sensible pour les jeunes générations, LVMH accélère sa politique RH et RSE en leur faveur, notamment dans ses dimensions de formation et d'accès à l'emploi. D'ici à la fin 2022, le Groupe prévoit de recruter 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans le monde, dont près de 5 000 en contrats de stage ou d'apprentissage et 2 500 en CDI en France.

Pour soutenir cette ambition, LVMH renforce son plan d'actions « Craft the future » destiné à la jeunesse, dans toute sa diversité. Après un pilote ayant rencontré un grand succès, le Groupe ouvre l'accès à tous les jeunes dans le monde, quels que soient leur parcours ou leur formation, à une plateforme éducative, INSIDELVMH.com, destinée à les aider à mieux comprendre les différents métiers du luxe et à s'y projeter. LVMH agit également en faveur de la sauvegarde, la transmission et le recrutement dans les métiers d'artisanat et de vente, avec son programme « Métiers d'Excellence ».

Fidèle à son engagement de transmission des savoir-faire, le Groupe continue d'accompagner concrètement les jeunes dans la construction de leur projet professionnel, grâce à de nombreuses initiatives (voir encadré) notamment menées en partenariat avec des écoles et des universités en France et à l'international. Le plan d'actions « Craft the future » s'adresse autant aux nouveaux diplômés qu'à ceux qui sont mis à distance de l'emploi, et aussi à tous ceux qui sont passionnés par les métiers d'excellence, de savoir-faire et d'artisanat. Parmi elles :

INSIDE LVMH, plateforme inédite dédiée aux métiers du luxe et accessible gratuitement au plus grand nombre

LVMH structure et renforce son approche envers les jeunes avec INSIDELVMH.com, une plateforme destinée à améliorer la connaissance du secteur auprès des étudiants, à leur donner une formation complémentaire de qualité grâce à des experts et à les aider dans la préparation de leur vie professionnelle. Issue des rencontres physiques « INSIDE LVMH » lancées en 2016, cette plateforme - dont un pilote a été lancé au printemps auprès des écoles partenaires, des stagiaires, apprentis et jeunes talents au sein du Groupe - compte déjà plus de 16 000 inscrits.

Avec 50 heures de contenus exclusifs abondés par des experts du luxe - collaborateurs, RH et dirigeants du Groupe ou de ses Maisons, mais aussi enseignants du monde entier - LVMH ouvre les portes de ses six secteurs d'activités dans le luxe.

En complément de ces contenus originaux, un cursus de formation certifiant est également proposé sur la plateforme. Le parcours de l'apprenant comporte 30 heures de contenus exclusifs sous forme de modules et de cas pratiques et donne lieu à la délivrance d'un certificat, « INSIDE LVMH ». Plus de 3 000 inscrits ont déjà obtenu leur certification lors du pilote, et parmi eux, le top 400 s'est vu offrir l'opportunité d'être mentoré par un collaborateur du Groupe.

Une nouvelle session de certification « INSIDE LVMH » sera ouverte le 28 septembre aux jeunes du monde entier, quels que soient leur formation et parcours.

Les Métiers d'Excellence (ME), attirer la jeune génération vers les métiers de savoir-faire

En cette rentrée, LVMH affiche une ambition renouvelée autour de son programme « Métiers d'Excellence » à travers notamment un événement le 19 octobre qui mettra à l'honneur la communauté de talents dans les métiers de savoir-faire. Les Métiers d'Excellence ayant pour ambition d'intensifier la transmission de compétences uniques, en particulier auprès des jeunes générations pour développer leur employabilité.

L'Institut des Métiers d'Excellence (IME) ne cesse d'étendre son empreinte géographique. Il est désormais présent dans six pays (France, Suisse, Italie, Espagne, Japon et dernièrement Allemagne) et forme ses apprentis à 27 métiers dans trois univers : création, artisanat et vente. Trente-neuf Maisons du groupe LVMH sont impliquées dans 34 programmes faits en partenariats avec 24 écoles.

Dans le détail :

Plus de 1 000 apprentis ont été formés depuis la création de l'IME en 2014, 97 % ont obtenu leur diplôme, 82 % ont obtenu leur brevet d'excellence et près de 80 % ont été recrutés pour travailler dans les Maisons du Groupe ou chez leurs partenaires.

Depuis janvier 2021, le programme « Excellent ! » a permis à plus de 120 collégiens de 4ème et 3ème de découvrir les métiers des savoir-faire et de déclencher des vocations. En avril 2021, la 6ème édition du « Village des Métiers d'Excellence » a proposé plus de 400 contrats d'apprentissage dans les Maisons du Groupe via une plateforme digitale (plus de huit heures de contenus exclusifs permettant de découvrir les métiers du Groupe mais aussi de bénéficier de job coaching et de mentoring de la part des équipe RH).

En octobre 2021, l'IME fera sa 8ème rentrée avec un record historique de plus de 330 apprentis.

« LVMH est depuis 16 ans, la 1ère entreprise du classement Universum des entreprises les plus attrayantes pour les étudiants en école de commerce en France. A l'heure où la crise du COVID-19 a particulièrement touché les jeunes générations et impacté leur employabilité, LVMH souhaite les accompagner et les soutenir de manière concrète dans la construction de leur avenir professionnel. C'est l'objet de notre plan d'actions « Craft the future ». Au-delà des chiffres de recrutement, il est primordial pour le Groupe de s'engager pour l'employabilité des jeunes en améliorant la visibilité et la connaissance de nos métiers. » déclare Chantal Gaemperle, Directrice des Ressources Humaines et Synergies, LVMH

-

LVMH et les jeunes : chiffres et faits marquants

Attractivité et recrutement : 25 000 recrutements de jeunes de moins de 30 ans dans le monde d'ici à la fin 2022

Dont 2 500 en France en CDI ;

Dont 5 000 contrats de stage ou d'apprentissage en France ;

en France ; Depuis 16 ans, LVMH est 1er du classement Universum des entreprises les plus attrayantes pour les étudiants en écoles de commerce en France.

Employabilité & Connaissance de LVMH

INSIDE LVMH : un pilote à succès ouvert à tous 16 000 inscrits au pilote touchant une cible d'étudiants d'écoles partenaires, de stagiaires, apprentis et jeunes talents des Maisons du Groupe ; 50 heures de contenu développés avec des professeurs, collaborateurs du Groupe, et experts de l'industrie ; 3 000 certifications INSIDE LVMH obtenues ; 1 plateforme digitale : com ; 1 certification LVMH.



Partenariats université/école : poursuite et renouvellement des 12 partenariats clés du Groupe en France et à l'international avec des écoles et Universités de référence (ESSEC, HEC, Sciences Po, Bocconi, CEMS, Polytechnique, CentraleSupélec, IFM, Central Saint Martins, SMU, LSE, EDHEC).

clés du Groupe en France et à l'international avec des écoles et Universités de référence (ESSEC, HEC, Sciences Po, Bocconi, CEMS, Polytechnique, CentraleSupélec, IFM, Central Saint Martins, SMU, LSE, EDHEC). « Start your Journey with LVMH » : un événement digital que le Groupe et ses Maisons ont lancé en 2020 et renouvellent en cette rentrée 2021, afin de connecter les jeunes en recherche d'un emploi ou stage et les opportunités dans le Groupe. En 2020 plus de 4 000 jeunes s'y étaient inscrits et avaient pu échanger avec des talents du Groupe et recruteurs.

Transmission & Egalité des chances

Institut des Métiers d'Excellence (IME) 27 métiers dans trois univers : création, artisanat et vente, 34 programmes de 39 Maisons dans 6 pays (France, Suisse, Italie, Espagne, Allemagne et Japon) et 24 écoles partenaires ; 1 400 personnes formées depuis la création de l'IME ; 97 % des apprentis ont obtenu le diplôme et 82 % des apprentis ont obtenu le brevet d'excellence ; Un taux de placement d'environ 80 %.

6 éditions du Village des « Métiers d'Excellence » LVMH , à destination des collégiens et lycéens de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil (communes de Seine-Saint-Denis) ; en 2021, le Village digital des Métiers d'Excellence a permis de proposer plus de 400 contrats d'apprentissage dans les métiers de savoir-faire.

, à destination des collégiens et lycéens de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil (communes de Seine-Saint-Denis) ; en 2021, le Village digital des Métiers d'Excellence a permis de proposer plus de 400 contrats d'apprentissage dans les métiers de savoir-faire. « Excellent ! » : nouveau programme de sensibilisation et d'orientation dans 4 collèges de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil depuis janvier 2021, organisé par « Métiers d'Excellence », plus de 120 collégiens sensibilisés.

: nouveau programme de sensibilisation et d'orientation dans 4 collèges de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil depuis janvier 2021, organisé par « Métiers d'Excellence », plus de 120 collégiens sensibilisés. Stages de 3ème en partenariat depuis plus de dix ans, organisés cinq fois par an, pour 108 stagiaires issus de 5 collèges de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil.

en partenariat depuis plus de dix ans, organisés cinq fois par an, pour 108 stagiaires issus de 5 collèges de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. « Nos quartiers ont des talents »: plus de 150 collaborateurs mobilisés pour mentorer des jeunes (le double par rapport à 2019). Depuis 2007 : 685 jeunes ont trouvé un emploi à la suite d'un parrainage par une collaboratrice ou un collaborateur de LVMH.

Inclusion & Accès à l'emploi