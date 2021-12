LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 23 décembre 2021 Les temps forts de en 2021

Découvrez la carte de vœux 2022 LVMH

Les actions menées par le groupe LVMH et ses Maisons tout au long de l'année témoignent d'un engagement constant en faveur des femmes et des hommes, de l'environnement et de l'art & la culture. Du premier rapport d'engagement LVMH à notre boussole environnementale LIFE 360, en passant le pacte « WE for ME » pour la valorisation de nos savoir-faire ou encore l'exposition de la collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton, revivez les temps forts de l'année 2021.

Le premier rapport d'engagement LVMH

LVMH a publié, pour la première fois, un rapport consolidé de ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale. Il rend compte des actions menées par le Groupe et ses Maisons en faveur d'une croissance responsable. Une démarche qui offre une vision globale de nos initiatives et met en avant notre dialogue constant avec nos différentes parties prenantes.

Notre boussole environnementale

A l'occasion de la Journée de la Terre 2021, le Groupe a dévoilé les nouveaux contours de sa boussole environnementale LIFE 360(LVMH Initiatives For the Environment). Ce dispositif identifie les objectifs et les priorités en matière environnementale à atteindre d'ici à 2030. Il incarne notre vision de l'alliance de la nature et de la créativité.

Notre engagement pour préserver la biodiversité

Partenaire du programme UNESCO MAB (Man and the Biosphere) depuis 2019, LVMH a poursuivi son engagement en faveur de la biodiversité. Lors du forum d'idées « Notre Planète, Notre Futur » organisé par l'UNESCO, le Groupe a révélé un projet pour préserver la biodiversité de l'Amazonie. L'UNESCO et LVMH ont également exposé au sein d'un même espace leur vision et leurs actions concrètes à l'occasion du Congrès Mondial de la Nature.

L'année 2021 marque aussi la naissance de Nona Source, la première plateforme de revente de matières issues de ses Maisons de Mode & Maroquinerie. Créée par des collaborateurs du Groupe grâce au programme d'intrapreneuriat DARE(Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur), la plateforme met à la disposition des jeunes créateurs des tissus et des cuirs haut de gamme à prix compétitifs pour encourager la réutilisation créative.

Notre engagement pour les Métiers d'Excellence

La signature par l'ensemble des 75 Maisons du groupe LVMH en juin 2021 des Worldwide Engagements for Métiers d'Excellencetémoigne de la volonté de défendre et de promouvoir ces métiers et ces savoir-faire. Elle a été immortalisée par une photographie manifeste à la Fondation Louis Vuitton réunissant autour de Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, une quarantaine de Maisons. Chacune d'entre elles y est représentée par un duo formé par son Président et un virtuose incarnant un des savoir-faire emblématiques de la Maison.

Les Métiers d'Excellence LVMH ont également rayonné à Paris et à Florence avec l'événement SHOW ME qui a regroupé, entre autres, les Virtuoses et les apprentis de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH, tandis que le Japon a accueilli sa première promotion de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH.

Notre engagement en faveur de la jeunesse

Fidèle à son engagement de transmission et d'égalité des chances, le Groupe continue d'accompagner concrètement les jeunes pour leur formation, la construction de leur projet professionnel et l'accès à l'emploi.

Dans une période économique particulièrement sensible pour les jeunes générations, LVMH a choisi de soutenir les jeunes en recrutant, d'ici à la fin 2022, 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans le monde.

Le classement, publié chaque année, par Universum a également confirmé la confiance que les étudiants français en école de commerce et de management portent à LVMH. Pour la 16e année consécutive, LVMH y est classé numéro un.

Le soutien apporté aux jeunes a en outre été enrichi cette année par la plateforme digitale INSIDE LVMH. Lancée le 15 mars, elle offre aux étudiants et aux jeunes talents un contenu exclusif en provenance de notre Groupe et de nos Maisons pour leur permettre de découvrir notre écosystème. Cette plateforme complète le programme INSIDE LVMH, lequel comprend déjà de nombreux événements et un parcours certifiant.

Notre esprit d'entreprendre

En 2021, le Groupe était présent à VivaTech pour une édition hybride qui a réuni 140 000 participants. Sur le thème de « Where Tech meets Luxury », LVMH a présenté les dernières innovations de plus de 15 Maisons et les solutions des 28 startups finalistes du LVMH Innovation Award, organisé autour de la problématique « The Future of Customer Experience is here ». Le jury a distingué la startup Bambuser, spécialisée dans le Live Stream Shopping. Le Groupe a également annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Google Cloud, destiné à accélérer l'innovation et à développer de nouvelles solutions d'intelligence artificielle (IA) depuis le cloud.

Notre vision de l'art de vivre

Après une rénovation aussi ambitieuse que fidèle à l'histoire des lieux, la Samaritaine renait. Côté rue de la Monnaie, le grand magasin la Samaritaine Paris Pont-Neuf a rouvert ses portes au public le 23 juin 2021, devenant la nouvelle destination shopping parisienne. Côté Seine, l'hôtel Cheval Blanc Paris, première Maison urbaine de la Maison, a ouvert ses portes le 7 septembre. Conçu il y a près d'un siècle par Henri Sauvage, le lieu a gardé son âme et a été sublimé pour offrir à ses clients une expérience inoubliable.

Notre soutien à la jeune création

LVMH a toujours eu à cœur de soutenir les talents de demain. Parmi les neuf finalistes du LVMH Prize, le Jury a distingué Nensi Dojaka, 27 ans, une créatrice albanaise basée à Londres, fondatrice de la marque éponyme de prêt-à-porter féminin. De plus, face à l'extrême talent des finalistes, le Jury a décidé de décerner le Prix Karl Lagerfeld à trois créateurs : Colm Dillane, 29 ans, américain, fondateur de la marque KidSuper basée à Brooklyn (mode femme et homme), Lukhanyo Mdingi, 29 ans, sud-africain basé à Cape Town (mode femme et homme), et Rui Zhou, 26 ans, chinoise, fondatrice de la marque Rui, basée à Shanghaï (mode unisexe).

Notre engagement pour l'art et la culture

A la suite du succès de l'exposition consacrée à Sergueï Chtchoukine, la Fondation Louis Vuitton présente jusqu'au 22 février le second volet du cycle « Icônes de l'Art Moderne » avec les œuvres de la collection des frères Morozov.

L'exposition dirigée par Anne Baldassari en partenariat avec le Musée de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg), le Musée d'Etat des beaux-arts Pouchkine (Moscou) et la Galerie Nationale Trétiakov (Moscou) retrace l'histoire de ces industriels philanthropes afin de comprendre cet impérieux « art de collectionner » grâce auquel ces hommes devinrent des mécènes pionniers de l'art moderne.

Virgil Abloh

« Virgil n'était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, il était aussi une belle âme et un homme d'une grande sagesse. » Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH.

Depuis mars 2018, Virgil Abloh était Directeur Artistique des Collections Homme de Louis Vuitton. En juillet 2021, LVMH était devenu actionnaire majoritaire de Off-White LLC, propriétaire de la marque Off-White™️ que Virgil Abloh a fondée en 2013 et dont il était directeur de la création.

Virgil Abloh a exposé son travail dans de grandes institutions de design dans le monde entier, comme la Harvard Graduate School of Design, la Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation et la Rhode Island School of Design. En 2019, il inaugura une exposition majeure de pièces d'archives et contemporaines au Museum of Contemporary Art de Chicago.

Le créateur a été distingué par de très nombreux prix au fil de sa riche carrière, remportant notamment en 2017 le « British Fashion Award » dans la catégorie « Urban luxe » et le prix du designer international de l'année aux « GQ Men of the Year Awards » en 2017.

En mémoire de Virgil Abloh, Louis Vuitton a rendu hommage à la vie et à l'héritage du génie créatif avec la présentation de sa collection Printemps-Eté 2022 à Miami le 30 novembre.