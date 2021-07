LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 27 juillet 2021 soutient ELLE pour lancer la première édition du Prix des Artisanes

Les magazines ELLE, ELLE à Table, ELLE Décoration et le groupe LVMH se sont associés pour lancer la première édition du Prix des Artisanes, avec le soutien de l'Institut National des Métiers d'Art et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Ce Prix a pour objectif de valoriser et de faire rayonner les savoir-faire de femmes exerçant des métiers d'art et d'excellence dans les secteurs de la Mode, du Design, du Palais et de la Sauvegarde du patrimoine français.

Le Groupe et ses Maisons comptent plus de 200 métiers d'excellence, un nombre qui fait de LVMH l'entreprise bénéficiant de la plus grande variété de ces métiers au monde. Une attention extrême a toujours été portée à la sauvegarde et au développement de ces savoir-faire, parfois séculaires. Cet engagement, soutenu par de nombreuses initiatives, des Journées Particulières à LVMH Métiers d'Arts, en passant par l'IME et la récente signature du pacte « WE for ME », est à l'origine de la volonté du Groupe de promouvoir le Prix des Artisanes, plus particulièrement tourné vers les femmes.

Ce prix permettra de mettre en lumière des professions passionnantes, parfois méconnues du grand public, prouvant aux étudiantes et femmes en reconversion que les métiers de l'artisanat promettent de très belles carrières dans lesquelles il est possible de s'épanouir. Tailleuse de pierre, plumassière, ébéniste, cheffe de cave… Ces savoir-faire qui font la fierté du patrimoine français sont à préserver et la présence des femmes dans ces secteurs peut y contribuer.

Pour participer, les candidates doivent remplir les critères suivants :

Être à la tête de leur entreprise depuis au moins cinq ans ;

Œuvrer pour la transmission de leur savoir-faire (employer un ou une apprentie, un(e) stagiaire, intervenir auprès d'étudiants…) ;

Présenter leur parcours, réalisations, projets et motivations à la rédaction.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août !

Les finalistes seront sélectionnées dans chacune des quatre catégories, et se présenteront à un jury d'exception, composé de Chantal Gaemperle, Victoire de Castellane, Antoine Arnault ainsi qu'Inès Mesmar, fondatrice de l'association La Fabrique NOMADE dont LVMH est partenaire, et bien d'autres artistes et membres des rédactions des magazines ELLE.

Une lauréate sera choisie dans chaque catégorie et les prix seront remis le 14 octobre à la Fondation Louis Vuitton.

Elles bénéficieront d'une médiatisation de leurs parcours et de leur travail dans différents supports des magazines du groupe ELLE et recevront un accompagnement professionnel personnalisé pour améliorer le fonctionnement de leur atelier et/ou de leur entreprise.