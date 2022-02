LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 28 février 2022 Avec « You and ME », les Métiers d'Excellence partent en tournée à la rencontre des jeunes et des personnes en reconversion

Les Métiers d'Excellence de LVMH partent en tournée, à partir du 9 mars, dans cinq villes de France à la rencontre de futurs talents, collégiens, lycéens, étudiants et personnes en reconversion. Depuis 2015, ce rendez-vous annuel des Métiers d'Excellence LVMH a pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre une large palette de métiers et de formations dans la création, l'artisanat et la vente, de susciter des vocations et de valoriser les centaines de contrats à pourvoir au sein de nos Maisons.

Cette 8e édition, baptisée « You and ME », est parrainée par le basketteur international Tony Parker qui partage, à travers la Tony Parker Adéquat Academy, la même passion que LVMH à accompagner les jeunes générations dans la construction d'un projet de vie à la hauteur de leurs ambitions.

Le dispositif « You and ME » est double : des rencontres organisées dans 5 villes en France (Clichy-sous-Bois, Reims, Valence, Orléans et Paris) et un événement digital sur la plateforme youandme.lvmh.com le 9 mars pour aller à la rencontre de nos apprentis, tuteurs et recruteurs, et mieux comprendre les opportunités liées aux Métiers d'Excellence chez LVMH.

Cette plateforme permet également de retrouver toutes les informations de la tournée, s'y inscrire et avoir accès à toutes les offres d'alternance, de stage et d'emploi.

La tournée débutera à Clichy-sous-Bois, ville partenaire historique de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH, en présence de Tony Parker. L'opération se poursuivra ensuite dans des villes proches des bassins d'emploi de LVMH, à Reims le 18 mars, à Valence le 23 mars, à Orléans le 1er avril pour se terminer à Paris le 6 avril.

Au programme de ces journées : une présentation des Métiers d'Excellence LVMH et des formations proposées par l'Institut des Métiers d'Excellence (IME) et ses écoles partenaires, des démonstrations en live de tuteurs et apprentis, des séances de coaching (aide au CV et préparation à l'entretien) avec les équipes Ressources Humaines des Maisons du Groupe.

Les Métiers d'Excellence LVMH incarnent l'engagement du Groupe en faveur de l'accompagnement des jeunes et des personnes en reconversion et de savoir-faire uniques, souvent méconnus, qui sont au cœur du succès de nos Maisons.

Rejoignez-nous !