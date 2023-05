LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 29 mai 2023 A l'occasion du sommet ChangeNOW, annonce un partenariat sur la biodiversité avec la Vallée de la Millière et ambitionne de former tous ses collaborateurs à la maîtrise de l'enjeu environnemental d'ici 2026.

LVMH participe une nouvelle fois activement au sommet international ChangeNOW des solutions pour la planète qui se tiendra du 25 au 27 mai au Grand Palais Ephémère à Paris. Cet événement sera l'occasion pour le Groupe de dévoiler un nouveau partenariat consacré à la biodiversité avec l'association de la Vallée de la Millière créée par le photographe, réalisateur et écologiste mondialement reconnu Yann Arthus-Bertrand. Lors de différents panels, LVMH mettra en avant plusieurs engagements de sa politique environnementale, notamment de nouveaux dans le domaine de la formation de ses collaborateurs. Le Groupe sera également représenté par sa division vins et spiritueux, Moët Hennessy, véritable pionnière en matière environnementale dont les Maisons mettront l'accent sur le programme Living Soils qui œuvre à la préservation des sols.

Dans le cadre du Sommet ChangeNOW, Hélène Valade, Directrice Développement Environnement du groupe LVMH et Pierre Louette, CEO du Groupe Les Echos Le Parisien prendront la parole lors d'une session consacrée à la transformation des entreprises (« Corporate Transformation ») prévue le vendredi 26 mai de 12h à 13h15. Tous deux aborderont la manière dont les entreprises peuvent promouvoir le changement de l'intérieur en encourageant en leur sein le développement d'initiatives en faveur du développement durable.

Cet échange croisé sera l'occasion de dévoiler un nouveau partenariat entre le groupe LVMH et l'association de la Vallée de la Millière, havre de biodiversité créé en 2020 par Yann Arthus-Bertrand, Président de la Fondation Good Planet, dont la Maison Guerlain est déjà mécène. Situé à une heure de Paris en lisière de la forêt de Rambouillet, ce site de 30 hectares comprend notamment une réserve, un jardin pédagogique baptisé « Jardin des Partages » bâti sur les principes de l'agroforesterie et de la permaculture, et plusieurs bâtiments destinés à l'accueil du public.

L'ouverture de ce lieu est prévue à partir de 2024. Dans le cadre de ce partenariat, les collaborateurs et parties prenantes du groupe LVMH pourront bénéficier de ce site en harmonie avec la nature tout au long de l'année pour des actions de formation et de sensibilisation, avec l'objectif d'avoir formé, d'ici 2026, l'ensemble des collaborateurs du Groupe aux essentiels de l'Environnement, pour faire de chacun d'eux des acteurs du changement. Le reste du temps, La Millière accueillera le grand public, notamment les scolaires, et des scientifiques.

A travers ce partenariat, LVMH entend contribuer à la formation du plus grand nombre aux enjeux de la biodiversité. Le Groupe s'engage pour 5 ans [et à hauteur de 5 millions d'euros] à soutenir les actions de renaturation du site, d'exploration de l'agriculture régénératrice et de formation et sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux de la protection de la biodiversité ainsi qu'aux enjeux écologiques.

« Nous sommes très heureux de soutenir l'association de la Vallée de la Millière. Cette réserve est un laboratoire passionnant des techniques d'agriculture régénératrice et des pratiques respectueuses de l'environnement que nous avons à cœur de développer afin de permettre l'avènement d'un luxe durable. Chez LVMH, nous portons la conviction que nous pouvons faire bouger les lignes de l'intérieur - conviction que nous partageons avec Yann Arthus-Bertrand - en faisant de nos collaborateurs de véritables parties prenantes de notre politique environnementale. C'est pourquoi nous avons fait de l'intégration des enjeux environnementaux dans l'ensemble des métiers du Groupe une priorité. Pour cela, la formation est clé : elle donne du sens et permet le changement. D'ici 2026, nous ambitionnons de former 100% des collaborateurs de notre Groupe aux essentiels de l'environnement, un objectif qui sera désormais inscrit dans notre feuille de route LIFE 360. » Hélène Valade, Directrice Développement Environnement du groupe LVMH.

« L'Association de la Vallée de la Millière a été créée pour protéger et préserver un domaine de 30 ha au cœur des Yvelines, zone humide rare, extrêmement riche en biodiversité. L'objectif est de pouvoir réapprendre le vivant qui nous entoure. Sans un mécène engagé sur du long terme, nous n'aurions pas pu mener ce projet pilote inédit de réensauvagement qui pourrait servir d'exemple et en encourager d'autres dans toute la France. Grâce à LVMH, l'Association pourra accueillir gratuitement dès 2024 des écoles pour sensibiliser les plus jeunes à la protection et à la beauté de la vie sauvage, mais également scientifiques et ONG pour observer, échanger et analyser l'évolution du site. Aussi, ce soutien permettra d'acquérir tout le matériel nécessaire et de s'entourer d'une équipe solide pour mener à bien ses objectifs de sensibilisation et pédagogie auprès du grand public ainsi que la gestion quotidienne de la réserve de biodiversité. » Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur et écologiste.

Alexandre Capelli, Directeur Développement Environnement adjoint de LVMH, s'exprimera également sur l'un des piliers de la stratégie environnementale du Groupe : la circularité créative au service de la création dans le cadre d'une session intitulée « Fostering Collaboration » (« Encourager la collaboration ») prévue le jeudi 25 mai de 16h15 à 17h30. Il prendra la parole aux côtés de Marie Falguera, co-fondatrice de Nona Source, et Alice Audouin, Présidente de Art of Change 21.

Par ailleurs, le groupe LVMH sera représenté au Sommet ChangeNOW par sa division vins et spiritueux, Moët Hennessy, véritable pionnière en matière environnementale. Tout au long de l'événement, les Maisons de la division - Hennessy, Ruinart, Moët & Chandon et Veuve Clicquot - et leurs partenaires mettront l'accent sur la préservation des sols. Dans la continuité du World Living Soils Forum créé en juin 2022, les Maisons de Moët Hennessy offriront sur leurs stands une programmation très riche : présentation de solutions respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, ateliers etc. Plusieurs collaborations artistiques rythmeront l'événement, parmi lesquelles « Habitats », installation de NILS-UDO témoignant de l'engagement de Ruinart en faveur de la biodiversité ou encore l'exposition « Cultivons nos forêts, Cultiver notre avenir » de Hennessy qui propose de redécouvrir le rôle précieux des forêts pour notre planète.

Berta de Pablos-Barbier, CEO de Moët & Chandon, Laurent Boillot, CEO de Hennessy, Jean-Marc Gallot, CEO de Veuve Clicquot et Sandrine Sommer, Directrice du Développement durable de Moët Hennessy, prendront la parole lors de différents panels tout au long de l'événement.