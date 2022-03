LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : 4 mars 2022 Hublot rejoint l'expédition Polar Pod imaginée par Jean-Louis Etienne

L'océan Austral capte 50% du gaz carbonique absorbé par l'ensemble des océans et constitue un gigantesque réservoir de biodiversité marine. Equipé d'instruments de pointe, le Polar Pod alimentera les mesures et les observations de cette partie du globe grâce à une collecte continue de données qui font pour l'heure défaut à la communauté scientifique. Les données concerneront la biodiversité, la dynamique des courants, l'impact de la pollution humaine et les échanges atmosphère-océan qui régulent le climat.

Conçu pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, le Polar Pod est un vaisseau vertical de 100 mètres de haut - dont 80 mètres de tirant d'eau - stabilisé par 150 tonnes de lest. Sans motorisation, il sera entraîné par le courant circumpolaire - qui coule d'ouest en est autour de l'Antarctique - et alimenté en énergie par six éoliennes.

Dans le cadre de son programme Hublot Xplorations, la Maison suisse signe un nouveau partenariat en faveur de l'expédition Polar Pod. Imaginée par Jean-Louis Etienne, cette aventure a pour but d'explorer les eaux des « Cinquantièmes hurlants », caractérisées par des vents violents et une mer déchaînée.

Hublot devient partenaire de l'expédition Polar Pod créée par l'explorateur Jean-Louis Etienne pour étudier l'océan Austral entourant l'Antarctique. La mission a pour objectif de récolter des données au profit de la communauté scientifique internationale grâce à un vaisseau écologique et zéro émission. La manufacture suisse est fière de soutenir la première expédition mondiale dédiée au principal puit de carbone océanique de la planète et à une exceptionnelle réserve de biodiversité marine.

© DR

Les recherches menées grâce à ces données seront coordonnées par le CNRS en partenariat avec le CNES et l'Ifremer et bénéficieront de l'engagement de chercheurs de 43 institutions et universités de 12 pays. Elles seront complétées par un programme pédagogique à destination des écoles afin de permettre aux élèves de suivre l'aventure avec des vidéos et des expositions.

Le projet Hublot Xploration, au sein duquel s'inscrit ce partenariat, repose sur trois piliers : l'Espace, avec la création de composants pour le robot martien Exomars de la société Space X, la Terre, à travers le soutien à l'association de sauvegarde des rhinocéros et autres espèces animales en danger Sorai, et la Mer, avec Anticythère et désormais Polar Pod.

Ce partenariat avec Jean-Louis Etienne célèbre les racines maritimes de Hublot, dont le nom même découle, et incarne la devise « Be First, Different and Unique » chère à la Maison suisse.