LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 7 novembre 2022 Métiers d'Art poursuit son expansion et annonce la création de Métiers d'Art Japon

LVMH Métiers d'Art annonce la création de LVMH Métiers d'Art Japon, structure dédiée au développement des savoir-faire japonais pour les Maisons de luxe. LVMH Métiers d'Art vient ainsi enrichir son réseau international avec un pays exceptionnel reconnu pour son artisanat et ses savoir-faire ancestraux de très haute qualité.

La nouvelle structure sera dirigée par Emina Morioka, 40 ans, dont la double culture japonaise et française sera un atout précieux pour la réussite du développement de LVMH Métiers d'Art au Japon. Après une formation académique en France, notamment à l'École Normale Supérieure de Paris Ulm, Emina a effectué la majeure partie de sa carrière au Japon, entre autres à la direction marketing et communication de TAG Heuer. Emina était précédemment à la direction de la stratégie du groupe LVMH.

Jean Baptiste Voisin, Président de LVMH Métiers d'Art et Directeur de la Stratégie du groupe LVMH, déclare : « Je suis fasciné par le Japon et ses savoir-faire, transmis par des maîtres de génération en génération. LVMH Métiers d'Art Japon aura à cœur de préserver et valoriser ces savoir-faire, tout en leur donnant un meilleur accès aux grandes Maisons de luxe, souvent européennes. Nous poursuivons notre route, ensemble, et nous renforçons des liens qui ont commencé à se tisser au milieu du 19e siècle - c'est-à-dire au moment où naissaient les grandes Maisons de luxe qui demeurent aujourd'hui, telles que Louis Vuitton, et où le jeune empereur Meiji ouvrait définitivement son pays au monde. »

Matteo De Rosa, CEO de LVMH Métiers d'Art ajoute : « Je suis très heureux d'accueillir Emina au sein de notre équipe. Emina sera déterminante pour renforcer les connexions entre nos cultures, mettre en avant les talents japonais et tisser les liens nécessaires entre eux et nos Maisons et plus généralement notre industrie. »

Norbert Leuret, Président de LVMH Japon, poursuit : « Nous nous réjouissons de la création de LVMH Métiers d'Art Japon. Cette décision renforce les liens forts, déjà existants et anciens, entre nos Maisons et le tissu artistique et artisanal japonais avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Avec LVMH Métiers d'Art Japon, nous pourrons multiplier les actions communes, ayant toujours comme objectifs l'innovation et le partage des connaissances. »

Fondé par le groupe LVMH en 2015, LVMH Métiers d'Art rassemble et investit dans des manufactures et artisans de talent, créant ainsi un corps de métier unique au monde. Aujourd'hui, LVMH Métiers d'Art est présent dans les filières cuir, peaux exotiques et métal.

Pour le cuir, LVMH Métiers d'Art est impliqué en France, Italie et Espagne, dès l'élevage avec son partenaire Domaine des Massifs ; dans le tannage et la finition avec les Tanneries Roux, Masoni et Riba Guixà qui lui permettent de fournir les plus beaux cuirs de veau et d'agneau ; dans la façon pour le prêt-à-porter en cuir avec Robans.

De même, pour les peaux exotiques, LVMH Métiers d'Art maîtrise l'élevage avec son réseau de fermes certifiées « animal welfare » en Afrique, en Australie et aux Etats-Unis, et possède la tannerie Heng Long présente à Singapour et en Italie, référence mondiale pour le tannage et la finition des peaux de crocodiliens.

Enfin, LVMH Métiers d'Art rassemble les manufactures Menegatti, GBJM et Jade, qui comptent parmi les meilleurs fabricants de pièces métalliques pour les Maisons de luxe, en Europe et en Asie.